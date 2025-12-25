Легенда на Нотингам почина на 72 години

Легендата на Нотингам Джон Робъртсън почина на 72-годишна възраст.
"Със съкрушени сърца съобщаваме за смъртта на легендата на Нотингам Форест и наш приятел Джон Робъртсън. Величие за нашия клуб и двукратен европейски шампион, талантът на Джон, неговата скромност и отдаденост към Нотингам никога няма да бъде забравена. Мислите ни са със семейството на Джон, приятелите му и тези, които го обичаха", се казва в изявлението на клуба.
Робъртсън започна и завърши кариерата си на "Сити Граунд", а единственият друг клуб, в който игра бе Дарби Каунти. Той имаше основен принос за това Нотингам да стане европейски клубен шампион през 1979 и 1980 г. Той центрира към Тревор Франсис за единствения гол срещу Малмьо, с който отборът на Брайън Клъф стига до първия си европейски триумф. Година по-късно Робъртсън отбелязва гола при победата с 1:0 над Хамбургер на "Сантиаго Бернабеу". Той има 28 мача за националния отбор на Шотландия и участва на Световното първенство през 1982 г.
Робъртсън подписва с Форест на 15 години и праив своя дебют на 17. Той е основен играч в отбора на Клъф, който става шампион на Англия през 1978 г. Крилото печели Купата на лигата два пъти с Нотингам преди да премине в Дарби през 1983 г. След две години там той се завръща на "Сити Граунд". След отказването си навлиза в треньорството. Той е помощник на Мартин О'Нийл в Селтик и Астън Вила, където работи с бившия капитан на България Стилиян Петров.