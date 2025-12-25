Легенда на Нотингам почина на 72 години

Легендата на Нотингам Джон Робъртсън почина на 72-годишна възраст.

"Със съкрушени сърца съобщаваме за смъртта на легендата на Нотингам Форест и наш приятел Джон Робъртсън. Величие за нашия клуб и двукратен европейски шампион, талантът на Джон, неговата скромност и отдаденост към Нотингам никога няма да бъде забравена. Мислите ни са със семейството на Джон, приятелите му и тези, които го обичаха", се казва в изявлението на клуба.

We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson.



A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten.



Our… pic.twitter.com/oE2dyDmQyu — Nottingham Forest (@NFFC) December 25, 2025

Робъртсън започна и завърши кариерата си на "Сити Граунд", а единственият друг клуб, в който игра бе Дарби Каунти. Той имаше основен принос за това Нотингам да стане европейски клубен шампион през 1979 и 1980 г. Той центрира към Тревор Франсис за единствения гол срещу Малмьо, с който отборът на Брайън Клъф стига до първия си европейски триумф. Година по-късно Робъртсън отбелязва гола при победата с 1:0 над Хамбургер на "Сантиаго Бернабеу". Той има 28 мача за националния отбор на Шотландия и участва на Световното първенство през 1982 г.

On behalf of the European football community, we are saddened by the passing of former Scotland and Nottingham Forest winger John Robertson.



Robertson scored the only goal in the 1980 European Cup final, having assisted the winner in the 1979 final.



Our thoughts are with his… pic.twitter.com/iFdE0wIrdy — UEFA (@UEFA) December 25, 2025

Робъртсън подписва с Форест на 15 години и праив своя дебют на 17. Той е основен играч в отбора на Клъф, който става шампион на Англия през 1978 г. Крилото печели Купата на лигата два пъти с Нотингам преди да премине в Дарби през 1983 г. След две години там той се завръща на "Сити Граунд". След отказването си навлиза в треньорството. Той е помощник на Мартин О'Нийл в Селтик и Астън Вила, където работи с бившия капитан на България Стилиян Петров.