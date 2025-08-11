Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Хойлунд е отказал трансфер в Милан, но има седмица да промени позицията си

Хойлунд е отказал трансфер в Милан, но има седмица да промени позицията си

  • 11 авг 2025 | 17:00
  • 1916
  • 0

Датският нападател Расмус Хойлунд има седмица, за да промени решението си, след като отказа трансфер в Италия.

Милан и Ман Юнайтед се разбраха, но Хойлунд се колебае
Милан и Ман Юнайтед се разбраха, но Хойлунд се колебае

Футболистът на Манчестър Юнайтед е трансферна цел на Милан, но когато изглеждаше, че двата клуба ще постигнат споразумение за преминаването му в тима от Серия "А", датчанинът отхвърли този вариант. Спортният директор на Милан Игли Таре впоследствие реши да удължи престоя си в Англия, за да проследи отблизо ситуацията с 22-годишния Хьойлунд, на когото е било категорично съобщено, че не влиза в плановете на "червените дяволи" за следващия сезон и че трябва са обмисли бъдещето си в друг отбор, твърди Gazzetta dello Sport.

Шефовете на Ман Юнайтед уведомили Хойлунд, че трябва да напусне
Шефовете на Ман Юнайтед уведомили Хойлунд, че трябва да напусне

Бившият нападател на Аталанта оценява офертата на "росонерите" но възприема като въпрос на чест да защити позицията си да се бори за мястото си в Манчестър Юнайтед. Надеждите на Таре са, че в крайна сметка Хойлунд ще промени намеренията си и ще приеме трансфера в Милан.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

  • 11 авг 2025 | 13:45
  • 10742
  • 5
Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

  • 11 авг 2025 | 13:39
  • 2926
  • 0
Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

  • 11 авг 2025 | 13:08
  • 956
  • 0
Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

  • 11 авг 2025 | 13:07
  • 1383
  • 0
Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

  • 11 авг 2025 | 12:42
  • 5124
  • 15
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 16345
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и Берое

11-те на Септември и Берое

  • 11 авг 2025 | 18:05
  • 864
  • 4
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 16612
  • 40
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 33436
  • 195
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 5291
  • 0
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 15121
  • 5
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 34813
  • 28