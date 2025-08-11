Хойлунд е отказал трансфер в Милан, но има седмица да промени позицията си

Датският нападател Расмус Хойлунд има седмица, за да промени решението си, след като отказа трансфер в Италия.

Милан и Ман Юнайтед се разбраха, но Хойлунд се колебае

Футболистът на Манчестър Юнайтед е трансферна цел на Милан, но когато изглеждаше, че двата клуба ще постигнат споразумение за преминаването му в тима от Серия "А", датчанинът отхвърли този вариант. Спортният директор на Милан Игли Таре впоследствие реши да удължи престоя си в Англия, за да проследи отблизо ситуацията с 22-годишния Хьойлунд, на когото е било категорично съобщено, че не влиза в плановете на "червените дяволи" за следващия сезон и че трябва са обмисли бъдещето си в друг отбор, твърди Gazzetta dello Sport.

Шефовете на Ман Юнайтед уведомили Хойлунд, че трябва да напусне

Бившият нападател на Аталанта оценява офертата на "росонерите" но възприема като въпрос на чест да защити позицията си да се бори за мястото си в Манчестър Юнайтед. Надеждите на Таре са, че в крайна сметка Хойлунд ще промени намеренията си и ще приеме трансфера в Милан.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages