Милан договори юноша на Ювентус

От Милан постигнаха светкавична сделка с Дженоа относно централния защитник Кони Де Винтер, който ще пристигне като заместник на продадения на Нюкасъл Малик Тиау, съобщават трансферните експерти в Италия.

Споразумението между двата клуба е на стойност 20+5 млн. евро, като 15% от твърдата сума ще отиде в сметката на бившия клуб на играча Ювентус. Самият Де Винтер пък ще получи петгодишен договор със заплата от около 2 млн. евро на сезон. Според информациите той е избрал да премине в Милан въпреки интереса на Интер, Тотнъм и Галатасарай. „Росонерите“ пък го предпочетоха пред Пиетро Комуцо от Фиорентина и Джовани Леони от Парма. Белгийският национал ще премине своите медицински прегледи във вторник или сряда.

🚨🔴⚫️ Koni De Winter to AC Milan, here we go! Verbal agreement done with Genoa and player side.



Package around €20m with clubs sorting final details then green light to medical tests in Milano early next week.



De Winter will sign long term deal at Milan. pic.twitter.com/wGdoy8YTxf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

След като премина през академията на Ювентус, 23-годишният Де Винтер подписа с Дженоа през лятото на 2023-та срещу 8 млн. евро, като изигра общо 57 мача с 3 гола и 1 асистенция за „грифоните“.