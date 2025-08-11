Милан договори юноша на Ювентус

Популярни
  11 авг 2025
От Милан постигнаха светкавична сделка с Дженоа относно централния защитник Кони Де Винтер, който ще пристигне като заместник на продадения на Нюкасъл Малик Тиау, съобщават трансферните експерти в Италия.

Споразумението между двата клуба е на стойност 20+5 млн. евро, като 15% от твърдата сума ще отиде в сметката на бившия клуб на играча Ювентус. Самият Де Винтер пък ще получи петгодишен договор със заплата от около 2 млн. евро на сезон. Според информациите той е избрал да премине в Милан въпреки интереса на Интер, Тотнъм и Галатасарай. „Росонерите“ пък го предпочетоха пред Пиетро Комуцо от Фиорентина и Джовани Леони от Парма. Белгийският национал ще премине своите медицински прегледи във вторник или сряда.

След като премина през академията на Ювентус, 23-годишният Де Винтер подписа с Дженоа през лятото на 2023-та срещу 8 млн. евро, като изигра общо 57 мача с 3 гола и 1 асистенция за „грифоните“.

