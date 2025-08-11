Популярни
  Галатасарай обяви напускането на Мората

  11 авг 2025 | 07:42
Турският шампион Галатасарай обяви прекратяването на договора си с испанския нападател Алваро Мората.

“Благодаря ти, Мората, за лоялността ти към Галатасарай! Успех в бъдещата ти кариера!”, написаха от пресслужбата на истанбулския гранд.

Отбелязва се, че страните са прекратили споразумението по взаимно съгласие.

В тази връзка Милан, който държи правата на футболиста, ще плати на турците обезщетение в размер на 5 млн. евро. Мората премина под наем в южните ни съседи този февруари, като според договора му трябваше да остане край Босфора до началото на следващата астрономическа година.

По време на престоя си в Галатасарай нападателят взе участие в общо 16 мача, в които отбеляза 7 гола и направи 3 асистенции.

По-рано беше съобщено, че Мората най-вероятно ще се завърне в Италия, където ще носи фланелката на сензацията от миналия сезон в Серия “АКомо. Твърди се, че двете страни са се споразумели още миналия месец.

Според портала Transfermarkt стойността на играча е 11 млн. евро.

