Галатасарай обяви напускането на Мората

Турският шампион Галатасарай обяви прекратяването на договора си с испанския нападател Алваро Мората.
“Благодаря ти, Мората, за лоялността ти към Галатасарай! Успех в бъдещата ти кариера!”, написаха от пресслужбата на истанбулския гранд.
Отбелязва се, че страните са прекратили споразумението по взаимно съгласие.
В тази връзка Милан, който държи правата на футболиста, ще плати на турците обезщетение в размер на 5 млн. евро. Мората премина под наем в южните ни съседи този февруари, като според договора му трябваше да остане край Босфора до началото на следващата астрономическа година.
По време на престоя си в Галатасарай нападателят взе участие в общо 16 мача, в които отбеляза 7 гола и направи 3 асистенции.
По-рано беше съобщено, че Мората най-вероятно ще се завърне в Италия, където ще носи фланелката на сензацията от миналия сезон в Серия “А” Комо. Твърди се, че двете страни са се споразумели още миналия месец.
Според портала Transfermarkt стойността на играча е 11 млн. евро.