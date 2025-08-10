Шефовете на Ман Юнайтед уведомили Хойлунд, че трябва да напусне

Ръководството на Манчестър Юнайтед е уведомило нападателя Расмус Хойлунд, че трябва да напусне отбора, ако иска да получи игрово време през сезон 2025/2026, съобщава журналистът Бен Джейкъбс. "Червените дяволи" биха искали да продадат 22-годишния футболист, но не изключват варианта да го дадат под наем.

🚨 JUST IN: Rasmus Hojlund has now been directly informed that he will have to leave if he wants to play more this season. He is currently considering his options.#MUFC [@JacobsBen] pic.twitter.com/srslgP1sDL — UtdXclusive (@UtdXclusive) August 10, 2025

От няколко дни има редица спекулации, че Милан е готов да вземе датчанина под наем за 6 милиона евро с опция за откупуване за 45 милиона евро. Самият футболист обаче не иска да напуска Манчестър Юнайтед. Хойлунд играе за английския отбор от лятото на 2023 година. Той има 26 гола и 6 асистенции в 95 мача във всички турнири. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 35 милиона евро.

Снимки: Gettyimages