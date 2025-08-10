Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан се ориентира към трансферна цел на Интер

Милан се ориентира към трансферна цел на Интер

  • 10 авг 2025 | 17:50
  • 1616
  • 0
Милан се ориентира към трансферна цел на Интер

От Милан са набелязали защитника на Дженоа Кони Де Винтер като най-възможен заместник на Малик Тиау, който ще бъде продаден на Нюкасъл за общо 40 млн. евро, съобщават италианските медии.

Милан безуспешно се опитал да задържи напускащ защитник
Милан безуспешно се опитал да задържи напускащ защитник

Досега се смяташе, че „росонерите“ ще избират измежду младите италиански таланти Джовани Леони и Пиетро Комуцо. Те обаче не са начело на списъка на Милан заради своите високи цени: 40 млн. евро за защитника на Парма и поне 30 млн. евро за този на Фиорентина. Ето защо миланският гранд се е пренасочил към Де Винтер, чиято обща стойност е около 25 млн. евро. Любопитното е, че 23-годишният играч е желан и от градския съперник Интер в случай на трансфер на Ян Бисек или Бенжамен Павар. „Дявола“ обаче вече е започнал преговори с генуезци и очаква скоро да сключи сделка с тях, след като вече е получил съгласието на самия футболист.

Белгийският национал е част от състава на Дженоа от две години насам, като беше привлечен за постоянно от Ювентус за 8 млн. евро през миналото лято. Той е записал 57 срещи за „грифоните“, в които има 3 гола и 1 асистенция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул и Кристъл Палас откриват сезона в Англия

Ливърпул и Кристъл Палас откриват сезона в Англия

  • 10 авг 2025 | 13:53
  • 6133
  • 7
Шефовете на Ман Юнайтед уведомили Хойлунд, че трябва да напусне

Шефовете на Ман Юнайтед уведомили Хойлунд, че трябва да напусне

  • 10 авг 2025 | 13:51
  • 4187
  • 1
Шеф на Интер за най-трудния си трансфер, съжалението си за Кварацхелия и най-новото попълнение на Милан

Шеф на Интер за най-трудния си трансфер, съжалението си за Кварацхелия и най-новото попълнение на Милан

  • 10 авг 2025 | 13:10
  • 4181
  • 1
Хюн-Мин Сон направи своя дебют за ФК Лос Анджелис

Хюн-Мин Сон направи своя дебют за ФК Лос Анджелис

  • 10 авг 2025 | 12:21
  • 2478
  • 0
Рома се прицели в халф на Бенфика

Рома се прицели в халф на Бенфика

  • 10 авг 2025 | 11:38
  • 1419
  • 0
Евертън продължава преговорите за Джак Грийлиш

Евертън продължава преговорите за Джак Грийлиш

  • 10 авг 2025 | 10:38
  • 2268
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Спартак (Варна), феноменален гол на Марин Петков

Левски 1:0 Спартак (Варна), феноменален гол на Марин Петков

  • 10 авг 2025 | 18:59
  • 27076
  • 34
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

  • 10 авг 2025 | 19:15
  • 18107
  • 36
Започнаха четири мача от Втора лига - Спортист поведе в Своге

Започнаха четири мача от Втора лига - Спортист поведе в Своге

  • 10 авг 2025 | 17:59
  • 63105
  • 15
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 52433
  • 186
Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 12228
  • 59
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 30071
  • 87