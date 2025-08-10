Милан се ориентира към трансферна цел на Интер

От Милан са набелязали защитника на Дженоа Кони Де Винтер като най-възможен заместник на Малик Тиау, който ще бъде продаден на Нюкасъл за общо 40 млн. евро, съобщават италианските медии.

Досега се смяташе, че „росонерите“ ще избират измежду младите италиански таланти Джовани Леони и Пиетро Комуцо. Те обаче не са начело на списъка на Милан заради своите високи цени: 40 млн. евро за защитника на Парма и поне 30 млн. евро за този на Фиорентина. Ето защо миланският гранд се е пренасочил към Де Винтер, чиято обща стойност е около 25 млн. евро. Любопитното е, че 23-годишният играч е желан и от градския съперник Интер в случай на трансфер на Ян Бисек или Бенжамен Павар. „Дявола“ обаче вече е започнал преговори с генуезци и очаква скоро да сключи сделка с тях, след като вече е получил съгласието на самия футболист.

🚨🔴⚫️ Koni De Winter has agreed on personal terms with AC Milan, yes to the project.



Negotiations between AC Milan and Genoa are ongoing with request around €25m total package.



Genoa are open to finding a solution as De Winter wants Milan. pic.twitter.com/qfwhgLw6M8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

Белгийският национал е част от състава на Дженоа от две години насам, като беше привлечен за постоянно от Ювентус за 8 млн. евро през миналото лято. Той е записал 57 срещи за „грифоните“, в които има 3 гола и 1 асистенция.

