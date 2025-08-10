От Челси вече са се разбрали с Гарначо, чакат продажби, за да отправят официална оферта

Ръководството на Челси се нуждае от това да направи няколко продажби, за да отправи официална оферта към Манчестър Юнайтед за Алехандро Гарначо, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо. “Сините” се надяват да се разделят с още редица футболисти като Кристофър Нкунку, Николас Джаксън, Карни Чуквуемека и Рахийм Стърлинг. За сериозен интерес на лондончани към аржентинското крило се говори още от януари, но сега ситуацията изглежда в по-напреднала фаза. Романо допълва, че от “Стамфорд Бридж” дори са се разбрали с футболиста за личните му условия, като остава единствено да бъде постигнаха договорка с “червените дяволи”.

Местните медии твърдят, че от “Олд Трафорд” са поставили цена от 50 милиона паунда на Гарначо, но е много вероятно тя да бъде намалена с приближаването на края на трансферния прозорец. Аржентинецът навлезе в конфликт с мениджъра на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим в края на сезона, когато след финала в Лига Европа изрази публично неудовлетворението си игровото си време. Това явно се оказа решаващо, защото малко след това стана ясно, че той е бил уведомен от Аморим, че на него няма да се разчита повече. Аржентинският национал тренира индивидуално на базата на “червените дяволи”, но не бе част от лятната подготовка на общата група и бе изваден от състава.

Снимки: Imago