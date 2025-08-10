Милан безуспешно се опитал да задържи напускащ защитник

Трансферът на защитника на Милан Малик Тиау в Нюкасъл може да се счита за сигурен, съобщава Фабрицио Романо. Стойността на сделката е 35+5 млн. евро, като се очаква още утре играчът да премине своите медицински прегледи.

Междувременно, „Гадзета дело спорт“ разкрива как през последните дни в Милан са се опитали да разубедят Тиау от намерението му да премине в Нюкасъл. В началото на лятото той беше набелязан за продан и дори отказа да премине в Комо срещу 25 млн. евро. Впоследствие обаче 24-годишният бранител впечатлил новия наставник Масимилиано Алегри с представянето си в тренировките и летните контроли. Затова треньорът и спортният директор няколкократно разговаряли с германеца за възможността той да остане на „Джузепе Меаца“. На него дори му бил предложен нов договор с увеличение на заплатата от 800 хиляди на 3 милиона евро. Въпреки това футболистът бил непреклонен в желанието си да подпише със „свраките“.

Милан купи Тиау от Шалке 04 преди три години срещу сума от порядъка на 9 млн. евро, като той изигра общо 85 мача за клуба.

