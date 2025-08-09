Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Милан и Ман Юнайтед се разбраха, но Хойлунд се колебае

Милан и Ман Юнайтед се разбраха, но Хойлунд се колебае

  • 9 авг 2025 | 04:12
  • 194
  • 0
Милан и Ман Юнайтед се разбраха, но Хойлунд се колебае

Расмус Хойлунд още не е решил дали да премине под наем в Милан. Такава възможност се появи пред датския национал, след като Манчестър Юнайтед си осигури подписа на Бенямин Шешко. Словенецът ще бъде обявен за нов футболист на "червените дяволи" днес, а това означава, че Хойлунд ще има по-малко игрови минути, ако остане на "Олд Трафорд".

Милан се договори с Юнайтед за наем на датчанина срещу 6 млн. евро. Според Calciomercato.com, условието на английския клуб е "росонерите" да поемат в пълен размер заплатата на Хойлунд, която е 4 млн. евро.

Двата клуба обсъждат и включването на опция за закупуване в края на сезона. Споменаваната сума е 40 млн. евро, но на този етап липсва съгласието на самия футболист за осъществяването на сделката.

Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд
Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд

Хойлунд предпочита да остане в Англия, дори да се наложи да напусне Манчестър Юнайтед. Бившият футболист на Аталанта още не е разговарял с представители на Милан и не е сигурно дали ще приеме офертата на италианския гранд.

Потенциална пречка може да се окаже фактът, че Милан няма да участва в евротурнирите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Естевао впечатли в дебюта си за Челси

Естевао впечатли в дебюта си за Челси

  • 9 авг 2025 | 00:49
  • 1141
  • 1
Убедителен старт за Галатасарай, но не и за Сане

Убедителен старт за Галатасарай, но не и за Сане

  • 9 авг 2025 | 02:06
  • 1403
  • 0
Спортинг започна сезона по шампионски

Спортинг започна сезона по шампионски

  • 9 авг 2025 | 00:25
  • 1117
  • 0
Червен картон на Чалханоолу не попречи на Интер да обърне Монако

Червен картон на Чалханоолу не попречи на Интер да обърне Монако

  • 9 авг 2025 | 00:01
  • 1355
  • 1
Георги Миланов игра малко при победа на Динамо (Б)

Георги Миланов игра малко при победа на Динамо (Б)

  • 8 авг 2025 | 23:29
  • 585
  • 0
Лятното откритие на Реал Мадрид подписа нов договор

Лятното откритие на Реал Мадрид подписа нов договор

  • 8 авг 2025 | 23:11
  • 1977
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 18985
  • 54
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 40632
  • 173
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 11419
  • 30
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 26811
  • 102
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 12798
  • 18
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 46879
  • 52