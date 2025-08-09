Милан и Ман Юнайтед се разбраха, но Хойлунд се колебае

Расмус Хойлунд още не е решил дали да премине под наем в Милан. Такава възможност се появи пред датския национал, след като Манчестър Юнайтед си осигури подписа на Бенямин Шешко. Словенецът ще бъде обявен за нов футболист на "червените дяволи" днес, а това означава, че Хойлунд ще има по-малко игрови минути, ако остане на "Олд Трафорд".

Милан се договори с Юнайтед за наем на датчанина срещу 6 млн. евро. Според Calciomercato.com, условието на английския клуб е "росонерите" да поемат в пълен размер заплатата на Хойлунд, която е 4 млн. евро.

Двата клуба обсъждат и включването на опция за закупуване в края на сезона. Споменаваната сума е 40 млн. евро, но на този етап липсва съгласието на самия футболист за осъществяването на сделката.

Хойлунд предпочита да остане в Англия, дори да се наложи да напусне Манчестър Юнайтед. Бившият футболист на Аталанта още не е разговарял с представители на Милан и не е сигурно дали ще приеме офертата на италианския гранд.

Потенциална пречка може да се окаже фактът, че Милан няма да участва в евротурнирите.

