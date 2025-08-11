На Интер му омръзна да чака Аталанта, насочва се към Санчо

Популярни
  • 11 авг 2025 | 15:30
Финалистът в Шампионската лига Интер е поставил на пауза привличането на Адемола Луукман, след като няма никакъв диалог с Аталанта за нигерийския нападател, пише вестник "Гадзета дело спорт".

Наскоро един от директорите на Аталанта обяви, че са обещали на Луукман да го пуснат това лято, но извън Италия и нямат никакво намерение да го продават на пряк конкурент за титлата в Серия А. Клубът от Бергамо отказва да разговаря с Интер и да определи каквото и да е цена за героя от финала на Лига Европа преди година, когато бе сразен Байер (Леверкузен) с неговите голове.

Интер вече направи две оферти, като последната от 45 милиона евро плюс още 5 милиона под формата на бонуси, и няма да мръдне от тази сума. Самият футболист е постигнал съгласие с "нерадзурите" за петгодишен договор и заплата от 4,5 милиона евро чисто на година, но няма комуникация между двата клуба. Новият треньор на Интер Кристиан Киву се нуждае от подкрепления в атака и клубът сега ще се насочи към Джейдън Санчо от Манчестър Юнайтед.

Снимки: Gettyimages

