Защитник на Милан отпътува за трансфера си в Нюкасъл

Защитникът на Милан Малик Тиау снощи отпътува за Англия, за да завърши своя трансфер в Нюкасъл.

За 24-годишния германец е договорена сума от 35 милиона евро и 5 милиона евро бонуси, тъй като мениджърът на "свраките" Еди Хау се стреми да подсили защитната си линия. Тиау не беше включен в състава на "росонерите" за неделния приятелски мач срещу Челси, който те загубиха с 1:4 на "Стамфорд Бридж".

В интервю за Sky Italy, преди да пътува до базата на Нюкасъл за медицински прегледи, той каза: "Тези три години в Милан бяха удоволствие за мен. Научих много, израснах много като футболист, но най-вече като личност. Пожелавам всичко най-добро на всички хора, с които прекарах времето си тук, играчите и служителите, медиите, лекарите". Бранителят добави, че е "много щастлив" от предстоящия си трансфер и на въпроса дали е готов за Премиър лийг, отговори с усмивка: "Да, готов съм".

Защитникът започна професионалната си кариера в Шалке 04, преди да се присъедини към Милан през 2022-ра, като записа 84 мача за клуба. Междувременно, Нюкасъл продължава подготовката си за първия мач от Висшата лига за новия сезон в събота срещу Астън Вила.

Снимки: Gettyimages