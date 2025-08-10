Челси разпиля Милан в дебюта на Модрич

Челси спечели с категоричното 4:1 в днешния приятелски мач срещу Милан. Срещата започна по отличен начин за лондончани, които взеха солидна преднина от две попадения още до десетата минута, когато Андрей Кубис (6’) си отбеляза автогол и Жоао Педро (8’) добави второ попадение. Представянето на румънеца се превърна в пълен провал, след като в 18-ата минута получи и червен картон, оставяйки своя тим и с човек по-малко. “Сините” вкараха нови две попадения след почивката, когато се развихри появилият се от скамейката Лиъм Делап (67’дузпа, 90’). Единственото попадение за италианския гранд пък бе дело на Юсуф Фофана (70’). Дебют в срещата направи Лука Модрич, който записа първа среща с екипа на “росонерите”. Максимилиано Алегри пък бе направил поредица от ротации в своя състав след вчерашното равенство с Лийдс на Илия Груев.

Joao Pedro scores again! 🇧🇷 pic.twitter.com/8YU6NxcziA — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2025

Първи старт за англичаните записа Джейми Байноу-Гитънс, който бе привлечен от Борусия Дортмунд, а отново извън групата остана Николас Джаксън, който е посъветван да си търси нов отбор след привличането на Делап и Жоао Педро. Срещата започна по отличен начин за домакините, които излязоха напред след едва пет минути, когато центриране от фал на Рийс Джеймс влетя във вратата след съприкосновение с Кубис. Само две минути по-късно Жоао Педро се възползва от ново високо подаване Педро Нето. Милан остана с човек по-малко в 18-ата минута, когато Кубис просна на земята Жоао Педро, който щеше да се откъсне сам след дълго подаването. В края на първата част пък попадение на играчите на Алегри бе отменено поради засада.

След почивката Челси стигна до нови два гола благодарение на появилия се от пейката Лиъм Делап. Бившият футболист на Ипсуич се разписа от дузпа в 66-ата минута и сложи точка на спора в последната минута на редовното време, когато се възползва от отлично подаване на Андре Сантос. Между тях пък се разписа Юсуф Фофана в 70-ата минута, когато бе изведен по великолепен начин в наказателното поле на Челси и с левия крак отбеляза почетното попадение за “росонерите”. Легендата Лука Модрич направи своя дебют на почивиката, когато се появи на мястото на друго ново попълнение - Самуеле Ричи.

Челси дава старт на сезона си в Премиър лийг срещу Кристъл Палас следващата неделя. От своя страна Милан ще започне отново в неделя, но срещу Бари за Купата на Италия. Футболистите на Челси пък пказаха трофеите от Световното клубно първенство и успеха в Лига на конференциите след края на срещата.

