Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

Полузащитникът на Барселона Педри говори по различни теми в интервю пред вестник "Екип”.

“Чувствам се добре. Беше страхотно да се възползвам от дългата ваканция. Бяхме много добри през миналия сезон, но загубата от Интер още е в умовете ни. Сега целта ни е да стигнем финала в Шампионската лига. Да имам треньор, който вярва напълно в мен, ми помага да остана спокоен и да се наслаждавам на живота си като играч. Отвън Ханзи Флик може да изглежда сериозен, но в действителност той е като баща за нас, винаги изслушва нашите нужди”, казва Педри.

“Успяхме да изградим отново състава си. Сформирахме нова група, опознахме се по-добре и се появиха млади таланти, способни да променят нещата. Днес сме страхотен екип. Убеден съм, че ще достигнем невероятно ниво. Този микс от поколения работи много добре, Има много млади играчи, забавляваме се и се шегуваме по цял ден.Тези млади играчи са дошли в Барселона като деца и носят философията на клуба в себе си. Тук стилът на игра се затвърждава от ранна възраст и е много близък до стила на първия отбор”, казва халфът на Барселона.

"Дълго време "Златната топка" се връчваше предимно на нападатели. Победата на Родри доказва, че ролята на полузащитника най-накрая получава признанието, което заслужава, защото във футбола халфовата линия определя много неща. По-лесно е за един отбор да печели мачове, когато доминира в тази зона. Така че защо да не мечтая за "Златната топка"? За това е необходимо да имам много добър сезон с отбора.”

Не съм аз този, който решава кой е най-добрият. Има хора, които са по-квалифицирани да отсъдят, особено тези които гласуват за индивидуални награди”, заяви още Педри.

22-годишният халф е включен в списъка с номинираните за "Златната топка" за 2025 година. През сезон 2024/2025 той изигра 59 мача за Барселона във всички турнири и се отличи с 6 гола и 8 асистенции. Заедно с "каталунците" той стана шампион на Испания, както и носител на Купата и Суперкупата на страната.