Доминация на Барселона и ПСЖ в номинациите за най-добър млад футболист на "Златната топка"

  • 7 авг 2025 | 14:30
Френското списание „Франс Футбол“, което връчва най-престижния индивидуален приз „Златната топка“, обяви списъка си с 10 номинирани футболисти за наградата за най-добър млад играч известна още като “Трофея Копа” (б.ред. – на името на покойния френския футболист Раймон Копа). Тази награда се връчва ежегодно от списание "Франс Футбол" на най-добрия млад футболист за миналия сезон под 21 години.

Разбира се, сред номираните е голямата звезда на Барселона и европейски шампион с Испания Ламин Ямал. Там е и неговият съотборник в каталунския тим и националния отбор Пау Кубарси.

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен също е с двама представители – направилите много силен сезон Дезире Дуе и Жоао Невеш. В списъка присъстват и новите попълнения на Реал Мадрид и ЧелсиДийн Хаусен и Естевао.

 Всички номинирани за най-добър млад футболист:

Пау Кубарси (Барселона/Испания)
Аюб Буади (Лил/Франция)
Дезире Дуе (ПСЖ/Франция)
Естевао (Палмейрас-Челси/Бразилия)
Дийн Хаусен (Борнемут-Реал Мадрид/Испания)
Майлс Луис-Скели (Арсенал/Англия)
Родриго Мора (Порто/Португалия)
Жоао Невеш (ПСЖ/Португалия)
Ламин Ямал (Барселона/Испания)
Кенан Йълдъз (Ювентус/Турция)

