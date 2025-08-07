Доминация на Барселона и ПСЖ в номинациите за най-добър млад футболист на "Златната топка"

Френското списание „Франс Футбол“, което връчва най-престижния индивидуален приз „Златната топка“, обяви списъка си с 10 номинирани футболисти за наградата за най-добър млад играч известна още като “Трофея Копа” (б.ред. – на името на покойния френския футболист Раймон Копа). Тази награда се връчва ежегодно от списание "Франс Футбол" на най-добрия млад футболист за миналия сезон под 21 години.

🚨⭐️ OFFICIAL: Kopa Trophy nominees for best young talent of the year at Ballon d’Or.



Who’d you vote for? 🗳️ pic.twitter.com/BTEzhZKRNQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Разбира се, сред номираните е голямата звезда на Барселона и европейски шампион с Испания Ламин Ямал. Там е и неговият съотборник в каталунския тим и националния отбор Пау Кубарси.

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен също е с двама представители – направилите много силен сезон Дезире Дуе и Жоао Невеш. В списъка присъстват и новите попълнения на Реал Мадрид и Челси – Дийн Хаусен и Естевао.

Всички номинирани за най-добър млад футболист:

Пау Кубарси (Барселона/Испания)

Аюб Буади (Лил/Франция)

Дезире Дуе (ПСЖ/Франция)

Естевао (Палмейрас-Челси/Бразилия)

Дийн Хаусен (Борнемут-Реал Мадрид/Испания)

Майлс Луис-Скели (Арсенал/Англия)

Родриго Мора (Порто/Португалия)

Жоао Невеш (ПСЖ/Португалия)

Ламин Ямал (Барселона/Испания)

Кенан Йълдъз (Ювентус/Турция)

