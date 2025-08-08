Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Тер Стеген представи своята версия относно конфликта си с Барселона

Тер Стеген представи своята версия относно конфликта си с Барселона

  • 8 авг 2025 | 21:00
  • 2844
  • 6

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген публикува в социалните мрежи обширно изявление относно конфликта си с клуба, заради който беше лишен от своята капитанска лента. Както е известно, германският национал се подложи на операция, чието време за възстановяване предизвика разминаване между играча и клуба, който иска да се възползва от отсъствието на опитния страж, за да регистрира някои негови съотборници в Ла Лига.

“Тези последни няколко месеца бяха особено трудни за мен както във физически, така и в личен план. Като всеки друг играч, след получаването на контузия, моят единствен приоритет беше да се завърна на терена възможно най-бързо, като бях мотивиран само от желанието ми да помагам на тима и да правя това, което обичам най-много: да се състезавам. През последните няколко седмици много неща бяха изговорени за мен, някои от тях напълно неоснователни. Следователно, чувствам да необходимо да представя своята версия на събитията по уважителен и ясен начин.

В Барса обмислят нов подход към Тер Стеген
В Барса обмислят нов подход към Тер Стеген

Решението да се подложа на операция беше взето след консултация с медицински професионалисти и беше напълно одобрено от клуба. Намерението винаги е било да се приоритизира моето здраве и дългосрочната ми спортна кариера, разбира се, изцяло в синхрон с тези на Барселона, за да мога възможно най-скоро да се завърна на терена и да продължим да печелим трофеи. Освен това публично обявих минималния период на възстановяване, от който ще се нуждая, като той ми беше съобщен от най-уважаваните експерти и винаги в координация с клуба.

Също така бих искал да изясня, заради определени спекулации, че всички нови попълнения и подновени договори на клуба бяха завършени преди моята операция. Следователно, в нито един момент не можех да предвидя, че нещастните обстоятелства с новата ми операция биха били необходими за регистрацията на мои колеги, които много уважавам и с които нямам търпение да споделям една съблекалня в продължение на много сезони. Всяка алтернативна интепретация ми се струва несправедлива и неточна.

Барселона официално отне капитанската лента на Тер Стеген
Барселона официално отне капитанската лента на Тер Стеген

През цялата ми кариера винаги съм се опитвал да се държа с професионализъм, уважение и отдаденост към емблемите, които съм представлявал. Имам дълбока привързаност към Барселона, града и феновете, които са ме подкрепяли толкова много години. Отдадеността ми към тези цветове остава абсолютна. Разбирам, че трудните моменти могат да предизвикат напрежение, но вярвам, че чрез диалог и отговорност можем конструктивно да разрешим тази ситуация. Напълно съм готов да си съдействам с клубното ръководство, за да разрешим този въпрос и да осигурим нужното позволение. Много неща са се променили, но едно никога: обичам ви, кулерс!”, написа Тер Стеген.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид показа третия си екип, вдъхновен от “Бернабеу”

Реал Мадрид показа третия си екип, вдъхновен от “Бернабеу”

  • 8 авг 2025 | 19:45
  • 1272
  • 8
Бърнли привлече Армандо Броя

Бърнли привлече Армандо Броя

  • 8 авг 2025 | 19:21
  • 971
  • 0
Гуардиола остави девет играчи в Англия преди мача с Палермо

Гуардиола остави девет играчи в Англия преди мача с Палермо

  • 8 авг 2025 | 19:07
  • 1466
  • 0
Байерн преподписа с двама от най-перспективните си таланти

Байерн преподписа с двама от най-перспективните си таланти

  • 8 авг 2025 | 18:57
  • 1024
  • 0
Уиса натиска за трансфер в Нюкасъл, "свраките" започнаха преговори и с Коло Муани

Уиса натиска за трансфер в Нюкасъл, "свраките" започнаха преговори и с Коло Муани

  • 8 авг 2025 | 18:26
  • 1554
  • 1
УЕФА наложи редица санкции на Барселона; Ямал, Левандовски и Флик са сред наказаните

УЕФА наложи редица санкции на Барселона; Ямал, Левандовски и Флик са сред наказаните

  • 8 авг 2025 | 18:12
  • 9320
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

  • 8 авг 2025 | 21:15
  • 8443
  • 23
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 23865
  • 129
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 4458
  • 9
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 21589
  • 87
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 8567
  • 8
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 39816
  • 46