Тер Стеген представи своята версия относно конфликта си с Барселона

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген публикува в социалните мрежи обширно изявление относно конфликта си с клуба, заради който беше лишен от своята капитанска лента. Както е известно, германският национал се подложи на операция, чието време за възстановяване предизвика разминаване между играча и клуба, който иска да се възползва от отсъствието на опитния страж, за да регистрира някои негови съотборници в Ла Лига.

“Тези последни няколко месеца бяха особено трудни за мен както във физически, така и в личен план. Като всеки друг играч, след получаването на контузия, моят единствен приоритет беше да се завърна на терена възможно най-бързо, като бях мотивиран само от желанието ми да помагам на тима и да правя това, което обичам най-много: да се състезавам. През последните няколко седмици много неща бяха изговорени за мен, някои от тях напълно неоснователни. Следователно, чувствам да необходимо да представя своята версия на събитията по уважителен и ясен начин.

Решението да се подложа на операция беше взето след консултация с медицински професионалисти и беше напълно одобрено от клуба. Намерението винаги е било да се приоритизира моето здраве и дългосрочната ми спортна кариера, разбира се, изцяло в синхрон с тези на Барселона, за да мога възможно най-скоро да се завърна на терена и да продължим да печелим трофеи. Освен това публично обявих минималния период на възстановяване, от който ще се нуждая, като той ми беше съобщен от най-уважаваните експерти и винаги в координация с клуба.

Също така бих искал да изясня, заради определени спекулации, че всички нови попълнения и подновени договори на клуба бяха завършени преди моята операция. Следователно, в нито един момент не можех да предвидя, че нещастните обстоятелства с новата ми операция биха били необходими за регистрацията на мои колеги, които много уважавам и с които нямам търпение да споделям една съблекалня в продължение на много сезони. Всяка алтернативна интепретация ми се струва несправедлива и неточна.

През цялата ми кариера винаги съм се опитвал да се държа с професионализъм, уважение и отдаденост към емблемите, които съм представлявал. Имам дълбока привързаност към Барселона, града и феновете, които са ме подкрепяли толкова много години. Отдадеността ми към тези цветове остава абсолютна. Разбирам, че трудните моменти могат да предизвикат напрежение, но вярвам, че чрез диалог и отговорност можем конструктивно да разрешим тази ситуация. Напълно съм готов да си съдействам с клубното ръководство, за да разрешим този въпрос и да осигурим нужното позволение. Много неща са се променили, но едно никога: обичам ви, кулерс!”, написа Тер Стеген.

Снимки: Gettyimages