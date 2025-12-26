Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Холанд успокои феновете на Манчестър Сити: Всичко е наред

Холанд успокои феновете на Манчестър Сити: Всичко е наред

  • 26 дек 2025 | 11:30
  • 478
  • 0

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд увери, че е спазил изискването на мениджъра на тима Джосеп Гуардиола преди съботния мач срещу Нотингам Форест.

Гуардиола лично ще премери играчите си на Коледа и който е напълнял, ще отпадне от състава
Гуардиола лично ще премери играчите си на Коледа и който е напълнял, ще отпадне от състава

Както е известно, наставникът на „гражданите“ заяви по време на своя пресконференция, че специално ще претегли своите футболисти на Коледа и няма да включи в състава си за въпросния двубой нито един играч, който е надвишил теглото си покрай празника. Ето защо Холанд качи в социалните мрежи своя снимка от кантара, на която се вижда, че тежи 94,4 килограма. „Всичко е наред!!“, гласи краткият коментар на нападателя, с който успокои феновете на отбора, че няма да бъде наказан от Гуардиола за предстоящия мач.

Именно норвежкият национал е водещият реализатор в Премиър лийг през този сезон със своите 19 гола в 17 изиграни срещи.

Снимки: Gettyimages

