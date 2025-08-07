Барселона изненадващо ще се раздели с титулярен защитник

Барселона изненадващо ще се раздели с титулярния си защитник Иниго Мартинес, съобщават водещите спортни издания в Испания и Европа. 34-годишният централен бранител ще премине в тима на Кристиано Роналдо Ал-Насър, като това вече изглежда сигурно.

🚨💣 BREAKING: Al Nassr agree deal to sign Iñigo Martínez, here we go! 🟡🔵



Iñigo will terminate his contract at Barcelona with immediate effect and join Al Nassr as free agent.



Contract until June 2026 plus option for further season until June 2027. pic.twitter.com/uVxHwW7PSV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Саудитският клуб е пред раздяла с друг испански защитник – Аймерик Лапорт, и сега очевидно негов заместник ще бъде именно Мартинес. Очаква се Иниго да разтрогне договора си с Барселона и да подпише като свободен агент с Ал-Насър до юни 2026 г. с опция за още една допълнителна година.

Мартинес бе твърд титуляр в селекцията на Ханзи Флик през миналия сезон, като записа общо 46 мача с 3 гола и 6 асистенции и бе един от най-стабилно представящите се играчи в отбрана. Баскът премина в Барса през 2023 г. и постепенно се утвърди, като бе със сериозна заслуга за дубъла през последния сезон.

💰 Iñigo Martínez se marcha libre a Arabia pero liberará 14 millones



✍️ @martinezferranhttps://t.co/BnEYtzfKM7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 7, 2025

Напускането на Мартинес, който по принцип има договор за още година, ще освободи доста от бюджета за заплати на Барселона и ще даде повече маневреност на трансферния пазар, като „Мундо Депортиво“ цитира сума от 14 млн. евро, която клубът ще спести. На този етап не изглежда, че Барса ще получи някаква трансферна сума или компенсация за него. Все още не е ясно дали и ще бъде привличан негов заместник.

Снимки: Imago