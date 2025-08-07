Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лига 1
  3. ПСЖ и Барселона изглеждат като фаворити в класацията за най-добър тим в класацията на "Златната топка", но има и други варианти

ПСЖ и Барселона изглеждат като фаворити в класацията за най-добър тим в класацията на "Златната топка", но има и други варианти

  • 7 авг 2025 | 16:33
  • 194
  • 0
ПСЖ и Барселона изглеждат като фаворити в класацията за най-добър тим в класацията на "Златната топка", но има и други варианти

Френското списания “Франс Футбол”, връчващо най-престижната индивидуална награда в света на футбола, а именно “Златната топка”, обяви своите номинации за най-добър мъжки футболен клуб на годината за изминалия сезон. Разбира се, за фаворит в момента е смятан Пари Сен Жермен. Французите записаха изключително силен сезон и успяха да спечелят за първи път трофея в Шампионската лига след не просто отличен футбол, но и тотална доминация на финала срещу Интер. Този така ценен от парижани трофей бе прибавен към отличията в местната Лига 1 и Купата на Франция.

Тимът на Барселона също се справи на изключително ниво и постигна дубъл в Испания със спечелването на Ла Лига и Купата на краля, но каталунците се провалиха в Шампионската лига, където драматично отпаднаха на 1/2-финалите от Интер. Челси от своя страна успя да спечели първото издание на новия разширен вариант на Световното клубно първенство в САЩ, прибавяйки трофея към този от Лига на конференциите. Освен това играчите на Енцо Мареска завършиха четвърти в Премиър лийг и си гарантираха участие в Шампионската лига догодина. Ливърпул направи впечатляващ сезон в Англия, където достигна до титлата по впечатляващ начин, но загуби финала в Карабао къп и отпадна още на 1/8-финалите в ШЛ от бъдещия носител на трофея. Единственият представител извън Европа сред номинираните е Ботафого, който е носител на Копа Либертадорес за 2024 година. Бразилците преодоляха своята група представянето си на турнира в САЩ, но отпаднаха от сънародниците си Палмейрас на 1/8-финалите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Айнтрахт официално се подсили с японски национал

Айнтрахт официално се подсили с японски национал

  • 7 авг 2025 | 13:52
  • 891
  • 1
Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

  • 7 авг 2025 | 13:31
  • 1357
  • 0
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 10224
  • 5
Лос Анджелис представи официално Сон

Лос Анджелис представи официално Сон

  • 7 авг 2025 | 11:28
  • 2773
  • 0
От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

  • 7 авг 2025 | 10:59
  • 8874
  • 8
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 12609
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 24763
  • 211
ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

  • 7 авг 2025 | 14:37
  • 22968
  • 69
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 11190
  • 8
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 12609
  • 2
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 10224
  • 5
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 9459
  • 20