ПСЖ и Барселона изглеждат като фаворити в класацията за най-добър тим в класацията на "Златната топка", но има и други варианти

Френското списания “Франс Футбол”, връчващо най-престижната индивидуална награда в света на футбола, а именно “Златната топка”, обяви своите номинации за най-добър мъжки футболен клуб на годината за изминалия сезон. Разбира се, за фаворит в момента е смятан Пари Сен Жермен. Французите записаха изключително силен сезон и успяха да спечелят за първи път трофея в Шампионската лига след не просто отличен футбол, но и тотална доминация на финала срещу Интер. Този така ценен от парижани трофей бе прибавен към отличията в местната Лига 1 и Купата на Франция.

Here are all our nominees for the 2025 Men's Club of the Year ⤵️



FC Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

Paris Saint-Germain#ballondor pic.twitter.com/AjhRkfnga5 — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

Тимът на Барселона също се справи на изключително ниво и постигна дубъл в Испания със спечелването на Ла Лига и Купата на краля, но каталунците се провалиха в Шампионската лига, където драматично отпаднаха на 1/2-финалите от Интер. Челси от своя страна успя да спечели първото издание на новия разширен вариант на Световното клубно първенство в САЩ, прибавяйки трофея към този от Лига на конференциите. Освен това играчите на Енцо Мареска завършиха четвърти в Премиър лийг и си гарантираха участие в Шампионската лига догодина. Ливърпул направи впечатляващ сезон в Англия, където достигна до титлата по впечатляващ начин, но загуби финала в Карабао къп и отпадна още на 1/8-финалите в ШЛ от бъдещия носител на трофея. Единственият представител извън Европа сред номинираните е Ботафого, който е носител на Копа Либертадорес за 2024 година. Бразилците преодоляха своята група представянето си на турнира в САЩ, но отпаднаха от сънародниците си Палмейрас на 1/8-финалите.