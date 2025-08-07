Барселона официално отне капитанската лента на Тер Стеген

Барселона официално обяви, че отнема капитанската лента на Марк-Андре тер Стеген. Каталунците съобщават още, че срещу немския вратар веч е започнато дисциплинарно производство, а функциите на капитан поне временно ще се изпълняват от Роналд Араухо.

Това е пореден трус в отношенията между клуб и играч, които се изостриха неимоверно през това лято. Разривът между Тер Стеген и Барселона се появи в края на сезона, когато футболистът е изисквал веднага след тежката си контузия да бъде върнат като титуляр. Каталунците пък решиха по време на летния трансферен прозорец да привлекат Жоан Гарсия от Еспаньол за нов титулярен вратар на отбора и искаха да се разделят с досегашния си капитан.

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 7, 2025

Германецът на свой ред отказа да напусне и предпочете да остане в тима. Освен това той обяви със свое самостоятелно официално съобщение, че ще се подложи на операция и на своя глава разясни колко точно ще отсъства – три месеца.

След това пък Тер Стеген отказа да подпише медицински протокол, който гарантира, че няма да играе в следващите четири месеца. Именно това пък са правилата на Ла Лига, за да може каталунците да ползват отсъствието му, за да регистрират част от новите попълнения, използвайки 80% от неговата заплата. Отказът на Тер Стеген да подпише прави ситуацията с регистрирането на нови попълнения в клуба сложна. Очевидно и това е преляло чашата на ръководството на испанските шампиони.

Цялото съобщение на Барселона:

„Футболен клуб Барселона съобщава, че вследствие на дисциплинарното производство, образувано срещу играча Марк-Андре тер Стеген, и докато то не бъде окончателно приключено, клубът, по съгласие с спортното ръководство и техническия щаб, е решил временно да отнеме капитанската лента на първия отбор по футбол.

През този период функциите на първи капитан ще бъдат поети от досегашния втори капитан, играчът Роналд Араухо“.