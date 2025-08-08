Специална клауза е причината за изненадващата раздяла на Иниго Мартинес с Барселона

Популярни
Душан Керкез за напрежението в ЦСКА и домакинството на Черно море
Изненадващото напускане без пари на защитника на Барселона Иниго Мартинес в посока Ал-Насър има своето логично обяснение, разясняват каталунските медии. Причината 34-годишният централен бранител да бъде пуснат със свободен трансфер в саудитския клуб е специална клауза в неговия договор.

През миналия сезон Иниго Мартинес вече получи изкусителна оферта да играе в саудитската Суперлига. Тогава той я отхвърли, убеден от проекта на Ханзи Флик, но се споразумя с Барселона в удължения си през март нов договор, че ако това лято получи друга добра оферта и иска да я приеме, то каталунците няма да му правят спънки. Това е и причината за изненадващия изходящ трансфер, като самият играч е поискал да си тръгне.

Според последните информации от Ал-Насър са запланували медицински прегледи за футболиста още през тази седмица. И ако във спортно-технически аспект напускането му е удар за Барселона, то в чисто финансов план клубът ще си спести близо 14 млн. евро от възнагражденията на футболиста.

Тъй като играчът не е бил регистриран по правилото 1:1 обаче, предвид ситуацията на клуба, само 60% от заплатата на Мартинес ще бъде освободена, като тази сума възлиза на 8,4 млн. евро и е всичко, на което Барселона може официално да разчита в своите изчисления. Така или иначе, изходящият трансфер със сигурност ще се улесни възмоността за регистрация на нови попълнения.

Иниго Мартинес пристигна в Барса през лятото на 2023 г. от Атлетик Билбао. През първата си година като играч на „блаугранас“, той не успя да се утвърди поради различни контузии и в крайна сметка изигра 25 мача. През миналия сезон обаче, под ръководството на Ханзи Флик, баският играч се превърна в един от лидерите на отбора. Той изигра 46 мача, отбеляза първия си гол като играч на Барселона и спечели първите си три трофея с клуба. Той достигна и 400 мача в Ла Лига в кариерата си.

Снимки: Imago

