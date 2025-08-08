УЕФА наложи редица санкции на Барселона; Ямал, Левандовски и Флик са сред наказаните

От УЕФА са наложили серия от санкции на Барселона във връзка с последния мач на отбора в Шампионската лига през миналия сезон, а именно реваншът с Интер в полуфиналите на турнира, съобщава “Марка”.

Звездите на Барса Ламин Ямал и Роберт Левандовски са глобени с по 5000 евро, като причината е, че са нарушили правилата за антидопингов контрол. Двамата футболисти не са се явили веднага след края на мача на предназначеното място, на което е трябвало да им бъдат взети проби. Още по-тежки санкции са отнесли наставникът Ханзи Флик и неговият помощник Маркус Сорг. Те са наказани за един мач и са с наложени глоби от по 20 000 евро заради неприлично поведение по време на двубоя на “Джузепе Меаца”. Клубът също отнася две парични санкции: 5250 евро заради хвърлени предмети от страна на гостуващата агитка, както и още 2500 евро за използване на пиротехнически средства.

Снимки: Gettyimages