Луис Енрике, Флик, Слот, Конте и Мареска ще спорят за наградата „Най-добър треньор“

Вече са ясни и номинациите за наградата "Йохан Кройф" за най-добър треньор за изминалия сезон, която е част от церемонията по връчването на „Златната топка“. Индивидуалният приз носи името на легендарния нидерландски футболист и след това треньор.
Пет са номинираните в тази класация. Не е изненада, че там попада Луис Енрике, който спечели требъл с Пари Сен Жермен и изглежда фаворит за индивидуалния приз. Там са още наставниците на шампионите на Англия, Испания и Италия – Арне Слот (Ливърпул), Ханзи Флик (Барселона) и Антонио Конте (Наполи).
Още един италианец допълва номинираните и това е Енцо Мареска, който с Челси спечели Лигата на конференциите, а впоследстие и Световното клубно първенство.