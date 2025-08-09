Популярни
Барселона и Тер Стеген заровиха томахавките

  • 9 авг 2025 | 03:20
Барселона и Тер Стеген заровиха томахавките

Барселона и Марк-Андре тер Стеген уредиха конфликта помежду си. Германският вратар, който наскоро претърпя операция на гърба, първоначално отказа да подпише медицинско заключение за Ла Лига. Този документ е необходим, за да може клубът да регистрира нови играчи.

Клубът започна дисциплинарно производство и временно отне капитанската лента на Тер Стеген. Снощи стражът изложи своята гледна точка относно ситуацията и изрази надежда за намиране на компромис.

Тер Стеген представи своята версия относно конфликта си с Барселона
Тер Стеген представи своята версия относно конфликта си с Барселона

Няколко часа по-късно каталунците публикуваха официално изявление, с което потвърдиха, че двете страни са стигнали до разбирателство.

„Барселона съобщава, че Марк-Андре тер Стеген е дал разрешение на медицинския екип на клуба да обработи задължителното медицинско заключение за Ла Лига, свързано с хирургическата интервенция. Дисциплинарното дело се счита за приключено и капитанската лента на първия отбор незабавно се връща на играча“.

Тер Стеген лекуваше тежка травма през миналия сезон и Барселона реши да потърси нов вратар. През лятото клубът привлече Жоан Гарсия от Жирона, който ще бъде налаган като титуляр, но това не се хареса на германеца. Той отказа да напусне, а след като стана ясно, че му предстои операция, разкри, че ще отсъства от терените в продължение на три месеца.

Това обърка още повече плановете на Барса, тъй като Тер Стеген отказа да подпише медицински протокол, който гарантира, че няма да играе в следващите четири месеца. По този начин клубът нямаше как да използва травмата му и да изиска от Ла Лига регистрирането на част от новите си попълнения.

Снимки: Gettyimages

