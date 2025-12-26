Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Де Лаурентис иска да възнагради Конте с нов договор

Де Лаурентис иска да възнагради Конте с нов договор

  • 26 дек 2025 | 10:57
  • 395
  • 0

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис планира да предложи нов договор на наставника на тима Антонио Конте, съобщават Николо Скира и „Ла Република“.

Настоящият контракт на специалиста е до лятото на 2027 година, но намерението на шефа на италианския шампион е сътрудничеството им да продължи по-дълго. За целта той е готов да удължи споразумението на Конте с още два сезона до 2029-а, тъй като възприема треньора за ключов фактор за успехите на клуба през тази година. Самият Конте също давал положителни сигнали за тази възможност, като при преподписване той ще получи увеличение на заплатата си.

Любопитното е, че в началото на ноември имаше слухове за възможна раздяла между двете страни заради недоволството на Конте след загубата от Болоня с 0:2. Сега обаче атмосферата в клуба е напълно различна, след като преди дни 56-годишният специалист изведе Наполи до триумф със Суперкупата на Италия, който прибави до спечеленото Скудето още в дебютния си сезон начело на „партенопеите“.

Снимки: Gettyimages

