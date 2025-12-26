Популярни
  2. Мароко
  3. Мароко гони нова победа срещу Мали

Мароко гони нова победа срещу Мали

  • 26 дек 2025 | 13:01
Домакините от Мароко и отбора на Мали ще изиграят втория си мач от група А в турнира за Купата на африканските нации. Двубоят е на стадион „Принц Мулай Абделах“ в Рабат на 26 декември и е от 22 часа българско време. В този турнир двата тима ще се срещнат за втори път след полуфинала през далечната 2004 година. Тогава Мароко спечели с 4:0 в Тунис, като тези цифри остават най-голямата победа на Мароко при всички участия в надпреварата, а в същото време това бе най-тежката загуба на Мали на финали.

Като цяло Мароко и Мали са се срещали 20 пъти. Мароко има победи в девет мача, Мали в шест, а пет срещи са завършили без победител при голова разлика 36:14 в полза на Лъвовете от Атлас. Най-голямата победа за Мароко е 6:0 в квалификационен мач за Световното първенство през 2018 година. Срещата е в Рабат на 1 септември 2017 година. В първите мачове от настоящето първенство Мали завърши 1:1 със Замбия, а Мароко се наложи над Коморски острови с 2:0.

