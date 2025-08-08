Левандовски е с контузия, под въпрос е за началото на сезона

Барселона съобщи официално, че Роберт Левандовски има мускулни болки в бицепса на лявото бедро. Съответно каталунците уточняват, че опитният полски нападател няма да играе в неделя на мача за трофея “Жоан Гампер” срещу Комо.
Все още не е ясно колко точно време ще отсъства 36-годишният Левандовски, като от клуба се надяват той да е готов за началото на сезона в Ла Лига през следващия уикенд – гостуването на Майорка. Участието му в този мач обаче на този етап е под въпрос.
Така Ханзи Флик най-вероятно ще използва като централен нападател в мача с Комо Феран Торес или Маркъс Рашфорд.