Левандовски е с контузия, под въпрос е за началото на сезона

Барселона съобщи официално, че Роберт Левандовски има мускулни болки в бицепса на лявото бедро. Съответно каталунците уточняват, че опитният полски нападател няма да играе в неделя на мача за трофея “Жоан Гампер” срещу Комо.

Comunicado médico ❗



Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/FC5HpTggpS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2025

Все още не е ясно колко точно време ще отсъства 36-годишният Левандовски, като от клуба се надяват той да е готов за началото на сезона в Ла Лига през следващия уикенд – гостуването на Майорка. Участието му в този мач обаче на този етап е под въпрос.

Така Ханзи Флик най-вероятно ще използва като централен нападател в мача с Комо Феран Торес или Маркъс Рашфорд.