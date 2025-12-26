Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Двама играчи от състава на Мъри Стоилов са следени от турски и германски клубове

Двама играчи от състава на Мъри Стоилов са следени от турски и германски клубове

  • 26 дек 2025 | 12:28
  • 1387
  • 0
Двама играчи от състава на Мъри Стоилов са следени от турски и германски клубове

Турският Гьозтепе и неговият български старши треньор Станимир Стоилов могат да се разделят с двама от най-постоянните си футболисти, тъй като офертите за тях вече се чакат, съобщи агенция IHA.

Играещият като дясно крило или десен бек Арда Куртулан, както и нигериецът Антъни Денис са в полезрението на много клубове както в Турция, така и в чужбина. Твърди се, че са осъществени контакти с „жълто-червения отбор" относно тези играчи. Младите футболисти продължават своя възход в Гьозтепе, като особено изненадващ е прогресът на Куртулан. Мъри Стоилов го взе от разпадащия се и фалирал клуб на Адана Демирспор, който и във второто ниво е на дъното и сигурен изпадащ. Но 23-годишният футболист от албански произход направи отлична есен със 17 мача, а в последния двубой – домакинската победа с 2:0 над Самсунспор, вкара и първите си два гола.

„Отборът от Измир, който предизвика фурор миналото лято, като продаде Ромуло на германския РБ Лайпциг за приблизително 25 милиона евро, сега представя още двама млади играчи, които са атакувани на пазара“, коментира пък сайтът Spor TT. Куртулан, който е използван повече в защитата, е следен отблизо от Бешикташ и Трабзонспор. Денис пък привлича интереса на Айнтрахт (Франкфурт), РБ Лайпциг и Вердер (Бремен), които го следят отблизо. 21-годишният футболист играе като дефанзивен халф и до момента е записал 16 мача в първенството, в които е забил три гола.

Въпреки че Гьозтепе, продължавайки преследването си за европейска квота, според информациите не е склонен да продава играчи по време на трансферния прозорец в средата на сезона, ръководството може да преразгледа ситуацията, ако бъде получена оферта за висока трансферна цена.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Онана за престоя си в Турция: Това е най-добрият период в живота ми

Онана за престоя си в Турция: Това е най-добрият период в живота ми

  • 26 дек 2025 | 13:15
  • 1766
  • 3
Мароко гони нова победа срещу Мали

Мароко гони нова победа срещу Мали

  • 26 дек 2025 | 13:01
  • 406
  • 0
Ювентус продължава да мечтае за Тонали

Ювентус продължава да мечтае за Тонали

  • 26 дек 2025 | 12:12
  • 2105
  • 2
Холанд успокои феновете на Манчестър Сити: Всичко е наред

Холанд успокои феновете на Манчестър Сити: Всичко е наред

  • 26 дек 2025 | 11:30
  • 3095
  • 2
Де Лаурентис иска да възнагради Конте с нов договор

Де Лаурентис иска да възнагради Конте с нов договор

  • 26 дек 2025 | 10:57
  • 930
  • 0
Атлетико ще пусне италиански национал обратно в Серия "А" само при едно условие

Атлетико ще пусне италиански национал обратно в Серия "А" само при едно условие

  • 26 дек 2025 | 10:05
  • 2710
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 438
  • 0
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 1816
  • 1
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 2767
  • 20
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 962
  • 0
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 4444
  • 3
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 12612
  • 5