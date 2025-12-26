Популярни
Ювентус продължава да мечтае за Тонали

  • 26 дек 2025 | 12:12
  • 2096
  • 2

Халфът на Нюкасъл Сандро Тонали продължава да бъде мечтаното ново попълнение за Ювентус през зимния трансферен прозорец, пишат италианските медии.

Заради цената на италианския национал от 80-85 млн. евро обаче преминаването му в „Старата госпожа“ би станало доста трудно. Ето защо от клуба обмислят различни варианти как да финансират подобен трансфер. Една от опциите е Тонали да бъде взет под наем до края на сезона с опция за закупуване, която да се превърне в задължителна при класиране за Шампионската лига. Друга алтернатива е в потенциалната сделка да бъде включен нападателят Джонатан Дейвид, който е харесван от „свраките“, като това би намалило стойността на трансфера с около 25 млн. евро. Канадският национал изпитва трудности с приспособяването си към състава на Ювентус след пристигането си като свободен агент през лятото, а и неговата годишна заплата от 6 млн. евро би освободила място в бюджета за възнаграждението на полузащитника, който в Нюкасъл прибира поне по 7 млн. евро на сезон.

От „Гадзета дело спорт“ също така посочват още шест имена, които Ювентус е набелязал за януари, макар и някои от трансферите да са трудноосъществими. Става въпрос за вратаря на Лацио Христос Мандас, защитникът на Тотнъм Раду Драгушин, десният бек на Дженоа Брук Нортън-Къфи и халфовете Давиде Фратези от Интер, Пиер-Емил Хьойберг от Марсилия и Алекс Тот от Ференцварош.

Снимки: Gettyimages

