Ювентус продължава да мечтае за Тонали

Халфът на Нюкасъл Сандро Тонали продължава да бъде мечтаното ново попълнение за Ювентус през зимния трансферен прозорец, пишат италианските медии.
Заради цената на италианския национал от 80-85 млн. евро обаче преминаването му в „Старата госпожа“ би станало доста трудно. Ето защо от клуба обмислят различни варианти как да финансират подобен трансфер. Една от опциите е Тонали да бъде взет под наем до края на сезона с опция за закупуване, която да се превърне в задължителна при класиране за Шампионската лига. Друга алтернатива е в потенциалната сделка да бъде включен нападателят Джонатан Дейвид, който е харесван от „свраките“, като това би намалило стойността на трансфера с около 25 млн. евро. Канадският национал изпитва трудности с приспособяването си към състава на Ювентус след пристигането си като свободен агент през лятото, а и неговата годишна заплата от 6 млн. евро би освободила място в бюджета за възнаграждението на полузащитника, който в Нюкасъл прибира поне по 7 млн. евро на сезон.
От „Гадзета дело спорт“ също така посочват още шест имена, които Ювентус е набелязал за януари, макар и някои от трансферите да са трудноосъществими. Става въпрос за вратаря на Лацио Христос Мандас, защитникът на Тотнъм Раду Драгушин, десният бек на Дженоа Брук Нортън-Къфи и халфовете Давиде Фратези от Интер, Пиер-Емил Хьойберг от Марсилия и Алекс Тот от Ференцварош.
Снимки: Gettyimages