Неймар мина границата от 500 гола и донесе скъпоценна победа на Сантос

Неймар изигра великолепен мач при победата на Сантос с 3:2 като гост на Витория в предпоследния, 37-и кръг на бразилското първенство. 34-годишният ас участва пряко и в трите попадения на своя отбор, отбелязвайки два гола и записвайки асистенция. По този начин звездата премина границата от 500 попадения в кариерата си според водената от неговия екип статистика.

С успеха Сантос се изкачи на 7-о място в класирането с 53 точки и запази шансовете си за участие в Копа Либертадорес през следващия сезон. Витория заема 13-ата позиция с 44 точки, като вече си е гарантирал оставането в елита.

В 24-тата минута Неймар центрира от ъглов удар, а Вилиан Арао откри резултата с глава. В 41-вата минута Габриел Бараляс възстанови равенството с великолепен удар извън наказателното поле.

В 62-рата минута Неймар отново изведе гостите напред с майсторско изпълнение на пряк свободен удар. Именно това бе юбилейното му попадение №500 в кариерата според статистиката, която включва и неофициални срещи, както и мачове за юношеските и олимпийския национален отбор на Бразилия.

5️⃣0️⃣0️⃣ GOLS DE NEYMAR JR COMO PROFISSIONAL! 🌟 https://t.co/q6DpMXT1Aj — Santos FC (@SantosFC) November 29, 2026

Двадесет минути по-късно бившият футболист на Барселона и Пари Сен Жермен реализира и дузпа, спечелена от Филипе Коутиньо, увеличавайки сметката си на 501 гола. В третата минута на добавеното време Рене оформи крайния резултат.

Неймар вече има 10 попадения в бразилското първенство през настоящия сезон. В последния кръг Сантос ще приеме Ботафого, а Витория ще гостува на Васко да Гама.

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Снимки: Imago