Неймар “изгоря” за два мача заради правилото “Винисиус”

Звездата на Сантос Неймар получи наказание от два мача от дисциплинарната комисия в бразилския футбол заради прикриване на устата си по време на мач, което доби известност като правилото “Винисиус”, кръстено на сънародника му в Реал Мадрид.

Неймар отново показа лошата си страна

Нападателят беше изгонен с директен червен картон след преглед с ВАР в 78-ата минута на равенството 1:1 с Баия, тъй като прикри устата си по време на спор със съперниковия играч Родриго Нестор. Към санкцията от две срещи ще бъде добавен още един двубой заради натрупване на жълти картони, до което Неймар стигна по-рано в същия мач. Така 34-годишният играч ще пропусне сблъсъците на Сантос с Палмейрас, РБ Брагантино и Коритиба. Това означава, че той ще може да играе само в последните три срещи на тима в бразилския елит за този сезон, в който има осем гола и три асистенции в 15 мача от първенството.

🚨🚨| Neymar was SENT OFF for covering his mouth. 🟥 https://t.co/gELKFr3YgU — Kalshi FC (@KalshiFC) October 25, 2026

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Снимки: Gettyimages