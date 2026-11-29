Комо 0:0 Ювентус, червен картон на Коло Муани още в 5-ата минута

Отборите на Комо и Ювентус играят при резултат 0:0 на „Джузепе Синигалия“ в най-вълнуващия мач от 13-ия кръг на Серия "А". Рандал Коло Муани беше изгонен от игра още в петата минута.

Лучано Спалети е предприел цели осем промени сред титулярите на Ювентус след успеха с 4:1 над Омония (Никозия) в Лига Европа. Титулярните си места са запазили само бранителят Джон Лукуми, полузащитникът Папе Сар и халф-бекът Андреа Камбиазо. Така на вратата се завръща Гулиелмо Викарио, в защита стартират капитанът Бремер и Пиер Калюлю, в халфовата линия се появяват Мехмет Зеки Челик, Уестън Маккени и Тюн Копмайнерс, а тандемът в атака е съставен от Рандал Коло Муани и Ник Волтемаде. Междувременно, Сеск Фабрегас е подредил домакините от Комо в 4-2-3-1 с Анастасиос Дувикас като централен нападател, зад когото са разположени капитанът Лука Да Куня, Нико Пас и Мартин Батурина.

A disposizione💺: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal. #ComoJuve — JuventusFC (@juventusfc) November 29, 2026

Още в третата минута на Викарио му се наложи да отрази далечен изстрел на Да Куня. Само две минути по-късно на Коло Муани му беше показан директен червен картон заради негов шамар срещу Алекс Вале в центъра на терена. В 14-ата минута Пас опита удар с глава, но така само прати топката в ръцете на Викарио. Седем минути по-късно дойде и първият шут на гостите, като Жан Бюте се справи с изпълнението на Копмайнерс от голямо разстояние.

КОМО - ЮВЕНТУС 0:0



Комо: Бюте, Коуто, Рамон, Чалоба, Вале, Пероне, Мийя, Да Куня, Пас, Батурина, Дувикас



Ювентус: Викарио, Калюлю, Бремер, Лукуми, Челик, Маккени, Сар, Копмайнерс, Камбиазо, Коло Муани, Волтемаде

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Снимки: Gettyimages