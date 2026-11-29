Артета: Сами си усложнихме живота, надявам се съдията да е взел правилното решение

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира равенството 2:2 с Манчестър Сити на „Емиратс“. Испанският специалист похвали футболистите си за проявения характер, но същевременно изрази недоволство от допуснатите грешки. Той даде мнението си и за спорните съдийски решения в заключителните минути на двубоя.

„На два пъти изоставахме в резултата, но успяхме да спечелим точка. Сами си усложнихме живота, губейки топката в елементарни ситуации. Но футболистите вярваха, че можем да постигнем нещо в този мач, създавахме опасни положения и проявихме устойчивост“, заяви Артета.

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Запитан дали атмосферата по трибуните е повлияла на представянето на неговите възпитаници, испанецът отговори:

„Това не оказваше влияние, докато съперникът не отбеляза, докато не загубихме топката и те не ни наказаха. Имахме опасни положения, от които не успяхме да се възползваме, а тогава изглеждахме много уязвими.“

„Не знам. Никой не иска да допуска грешки, но аз ценя повече стремежа да направиш нещо в играта“, добави Артета по повод причините за неточностите на своите футболисти.

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„Това бяха много опасни положения, а на подобно ниво това има значение. Ще анализираме мача и ще продължим да работим в сряда“, каза още мениджърът на „артилеристите“ по отношение на пропуснатите възможности.

Артета коментира и двете дискусионни ситуации в края на срещата – изравнителното попадение на Юриен Тимбер в 83-тата минута, при което имаше съмнения за нарушение на Габриел Магаляеш срещу Джанлуиджи Донарума и игра с ръка на нидерландеца, както и неотсъдената дузпа за Манчестър Сити в добавеното време след игра с ръка на Виктор Гьокереш в наказателното поле на домакините.

„Засега съм видял тези ситуации единствено по време на самия мач. Подобни моменти са трудни за преценка. Що се отнася до дузпата, разбира се, бях много притеснен, защото вече не оставаше време, и се надявам съдията да е взел правилното решение“, завърши Артета.

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Снимки: Gettyimages