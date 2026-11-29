Манчестър Сити излезе с изявление след спорното съдийство срещу Арсенал

От Манчестър Сити веднага излязоха с официална декларация след равенството 2:2 в прекия сблъсък с Арсенал на „Емиратс“. Клубът беше категоричен, че ще поиска обяснение от местната съдийска комисия относно редица реферски отсъждания в двубоя, които бяха в полза на съперника дори след проверките с ВАР.

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„Небесносините“ имат претенции за куп спорни ситуации. Сред тях са подозренията за дърпане на косата на Жереми Доку от страна на Юриен Тимбер и Бруно Гимараеш, потенциалният фал в атака срещу Джанлуиджи Донарума при изравнителния късен гол на домакините и неотсъдената дузпа за гостите заради игра с ръка на Виктор Гьокереш.

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„Манчестър Сити са много разочаровани от броя решения, взети от съдиите по време на днешния мач срещу Арсенал. Клубът ще пише официално до Про Реф в понеделник, за да поиска пълно обяснение на ключовите решения в мача, включително процесите за вземането на решения на терена и употребата на ВАР. Очакваме детайлен отговор, като ще продължаваме да представляваме и защитаваме интересите на клуба, играчите ни и привържениците ни“, гласи становището на „гражданите“, придружено от снимка на играта с ръка на Гьокереш.

Club statement on Arsenal game. 🔗 https://t.co/4OAGxE3bC9 https://t.co/5QhuqWBUNN — Manchester City (@ManCity) November 29, 2026

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Снимки: Gettyimages