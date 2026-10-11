Една легенда се завръща: Зеедорф застана начело на бразилски гранд

Легендарният полузащитник Кларънс Зеедорф е новият старши треньор на Коринтианс, обявиха официално от бразилския клуб. 50-годишният нидерландец подписа договор до края на 2027 година и наследява на поста Фернандо Динис, който бе уволнен след серия от седем поредни загуби на отбора. За Зеедорф това е завръщане към треньорската професия след седемгодишна пауза.

Clarence Seedorf é o novo treinador do Corinthians! 🏴🏳️ Técnico neerlandês chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2027. Seja bem-vindo, Seedorf! 👊🏼 Saiba mais 👉🏼 https://t.co/EBWxRajFoZ #BemVindoClarenceSeedorf #VaiCorinthians https://t.co/KSwENOc7Pq — Corinthians (@Corinthians) October 11, 2026

"Да приема това предизвикателство е чест, но и огромна отговорност. Тук съм, за да дам всичко от себе си и да изградя отбор, който се бори за всяка топка, всяка минута и всяка победа“, заяви Зеедорф в първия си коментар след назначението. Ръководството на Коринтианс се надява опитът и авторитетът на бившия нидерландски национал да помогнат на тима да излезе от кризата. Преди да поеме бразилския клуб, той е работил като треньор на Милан, Депортиво Ла Коруня и националния отбор на Камерун.

Задачата пред Зеедорф е сериозна, тъй като Коринтианс се намира на 16-ото място в бразилското първенство и е близо до зоната на изпадащите. Отборът е в труден период както заради резултатите, така и заради финансовите проблеми на клуба. Новият наставник ще пристигне в Бразилия в началото на седмицата, а дебютът му се очаква на 19 октомври срещу Витория. Междувременно Коринтианс ще бъде воден от Уилям Батиста в дербито срещу Палмейрас.

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Снимки: Gettyimages