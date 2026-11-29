Фенербахче се развихри след почивката

Фенербахче се завърна на победния път в турското първенство, след като разгроми Ерзурумспор с 3:0 в домакинството си от 13-ия кръг на Суперлигата. „Жълто-сините“ решиха всичко с три попадения през второто полувреме, дело на Огюз Айдън, Милан Шкриняр и Мейсън Грийнууд.

Грандът от Истанбул вече има 23 точки и заема пето място, като се доближи на 8 от лидера Галатасарай, който утре гостува на Бешикташ в голямото дерби на кръга. Ерзурумспор допусна четвърто поредно поражение и остава 13-и с 14 точки.

След нулево равенство през първата част домакините нанесоха своя удар в рамките на четири минути. Огюз Айдън откри резултата в 53-тата минута, а в 57-ата словашкият национал Милан Шкриняр удвои аванса на Фенербахче.

Крайното 3:0 оформи Мейсън Грийнууд в 88-ата минута. Англичанинът получи отлично дълго подаване от Ирфан Кахведжи зад отбраната на гостите, нахлу в наказателното поле и се разписа с мощен удар с външната част на ходилото.

Следващият съперник на Фенербахче е Истанбул Башакшехир, който продължи възхода си с разгромна победа с 5:1 при гостуването на Еюпспор. Бертуг Йълдъръм, Андреас Сков Олсен и Онур Булут дадоха класически аванс на гостите още до 32-рата минута. Юсуф Бараси намали изоставането на домакините, но след почивката Юмут Бозок и Един Вишча направиха успеха на Башакшехир още по-убедителен.

Това бе четвърта поредна шампионатна победа за Башакшехир, който се изравни по точки с Фенербахче. Еюпспор остава на дъното на класирането с едва 3 точки.

В другия мач от неделната програма Коджаелиспор спечели с 1:0 гостуването си на Чорум. Единственото попадение отбеляза Даниел Агией от дузпа в 16-ата минута. Победителите също събраха 23 точки, докато домакините остават с 16.

Кръгът ще приключи в понеделник с двубоите Гьозтепе – Трабзонспор и Бешикташ – Галатасарай.

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