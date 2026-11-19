Сантос победи Коритиба с 1:0 като гост в мач от 35-ия кръг на бразилската Серия А, но след последния съдийски сигнал център на вниманието беше словесният конфликт между Неймар и домакинските фенове.
Раздразнен от провокациите от трибуните след края на мача, бразилската суперзвезда не остана безмълвен, а отвърна с обиди и пожела на феновете на Коритиба отборът им да изпадне в Серия Б на Бразилия.
„Не се закачайте с мен! Отивате във втора лига, идиоти такива. Да го ду*аш! Трябва да ме уважавате, трябва да ме уважавате, малък нещастен отбор такъв“, скочи Неймар на домакинските фенове на „Естадио Коуто Перейра“.
Самият Неймар се завърна в стартовия състав на Сантос, след като изтърпя наказание от 2 мача за натрупани картони.
През деветдесетте минути на мача нападателят отправи още три удара към вратата на домакините, като два пъти беше неточен, а един от опитите му беше спрян от вратаря Педро Рангел.