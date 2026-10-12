Неймар отказа да играе на изкуствен терен, а Сантос загуби

Неймар пропусна мача на клубния си Сантос, който допусна поражение с 1:2 от тима на Атлетико Минейро. Двубоят бе пряка битка за петото място в бразилската Серия А, което дава право на участие в квалификационните кръгове на Копа Либертадорес, като тимът на ексзвездата на Барселона и Пари Сен Жермен се отдалечи на седем пункта от заветната цел, докато съперникът се доближи на два пункта.

Отсъствието на Неймар се оказа ключово, тъй като футболистът показа преди броени дни, че се намира в страхотна форма, вкарвайки два гола на шампиона Фламенго.

Той обаче изобщо не бе в групата за последния сблъсък, тъй като игрището на "Ещадио Президенте Елиас Калил" в Бело Оризонте, където Атлетико Минейро играе домакинските си срещи, има изкуствен терен, а Неймар отказва да играе на такава настилка след мач именно срещу същия съперник. На мач между двата тима през миналата 2025 година още в първата минута кракът на футболиста заседна в настилката и се наложи медицинска помощ. Освен това решението на играча дойде и на фона на внимателното му завръщане след мускулна травма в дясното бедро, която бе част от серията контузии, измъчваща го непрестанно през последния сезон.

Иначе Сантос в отсъствието на голямата си звезда можеше и да спечели поне точка. Двубоят отиваше към нулево равенство, а дори в 88-ата минута Габриел Барбоса изведе гостите напред. Витор Юго обаче изравни в първата минута на добавеното време, а в 7-ата минута на продължението Тиаго Борбас осъществи пълен обрат и запази всичко за домакините от Атлетико Минейро.

Тази вечер се изиграха и още няколко мача от бразилския шампионат, като два от тях имаха роля в битката за титлата.

Фламенго продължи да води колоната след много трудна победа над Флуминензе с 1:0, докато Палмейрас остана на точка зад "рубро-негро" след разгром с 4:1 над Коринтианс с Мемфис Депай в състава си.

Баия пък запази петото място, за което се борят включително Атлетико Минейро и Сантос, налагайки се като домакин на Мирасол с 1:0.

Интернасионал и Гремио пък направиха самоубийствено равенство 1:1, което задържа и двата отбора в зоната на изпадащите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google