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Неймар: В ПСЖ бях по-добър, отколкото в Барселона

  • 24 окт 2026 | 22:36
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Неймар: В ПСЖ бях по-добър, отколкото в Барселона

Бившият нападател на Барселона и Пари Сен Жермен Неймар разкри кой според него е бил най-силният период в кариерата му. Бразилската звезда призна, че най-добрата му футболна версия е била в Париж, а не в каталунската столица.

„Моят най-силен период беше в Пари Сен Жермен, точно когато пристигнах в клуба. Наясно съм, че хората ме помнят с изявите ми за Барселона, с легендарното ни трио МСН с Меси и Суарес и с всичко, което спечелихме заедно. Въпреки това смятам, че най-добрата версия на Неймар се видя именно в ПСЖ“, заяви бразилецът във видео в YouTube канала на блогъра Даво Ксенеизе.

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„В Париж успях да обединя сила, скорост и футболен интелект, а също така се научих да забелязвам всеки детайл на терена. За мен това беше пикът в кариерата ми“, допълни нападателят.

Неймар в момента играе с екипа на родния си клуб Сантос, а преди това за кратко се подвизаваше в судитския Ал-Хилал.

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Снимки: Gettyimages

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