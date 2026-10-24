Неймар: След като се пенсионирам, няма да правя нищо една година

Нападателят на Сантос и бивш бразилски национал Неймар говори за плановете си след отказването си от футбола. Бившият голмайстор на Барселона и Пари Сен Жермен смята да се отдаде на почивка, веднага след като приключи с активната си кариера.

"Очевидно е, че след като се пенсионирам, няма да правя нищо една година. Просто ще се забавлявам. Ако искам да играя футбол, ще го направя. Ако не искам да правя нищо, няма да го направя. Обичам футбола, но обичам да го играя. Не мога да седна на дивана, да пусна телевизора и да гледам мач. Когато съотборниците ми в Барселона и Пари Сен Жермен гледаха футбол от 11 сутринта до 18 часа, това наистина ме побъркваше", коментира 34-годишният Неймар, цитиран от "Мундо Депортиво".

🚨 NEYMAR 🇧🇷 PRÉVOIT DE NE STRICTEMENT RIEN FAIRE PENDANT 1 AN APRÈS SA RETRAITE ! 💤 En fin de contrat avec Santos en décembre, il compte s'offrir une année sabbatique loin de toute pression. Il avoue d'ailleurs détester regarder du football à la télévision sur son temps libre. (@sport) — BeFootball (@_BeFootball) October 23, 2026

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Снимки: Imago