Фламенго ликува с титлата на терена на основния си конкурент

Фламенго спечели шампионската титла на Бразилия два кръга преди края на сезона, след като завърши 1:1 при гостуването си на основния си съперник Палмейрас в директния сблъсък за първото място от 36-ия кръг на първенството.

Преди дербито разликата между двата отбора беше 6 точки, като на Палмейрас бе необходима задължителна победа, за да запази реални шансове за титлата. Фламенго, от своя страна, се нуждаеше само от равенство, за да си гарантира трофея.

Домакините започнаха по-добре и поведоха още в 11-ата минута. След центриране на Агустин Гиай колумбийският национал Йон Ариас се разписа с глава и даде надежда на Палмейрас.



До почивката капитанът Густаво Гомес също имаше възможност да отбележи, но ударът му срещна напречната греда.

През второто полувреме Фламенго постепенно наложи превъзходство и в 75-ата минута стигна до скъпоценното изравняване. След комбинация между Хьорхян де Араскаета и Бруно Енрике топката достигна до Самуел Лино, който я изпрати в мрежата на Карлос Мигел.

Попадението се оказа шампионско за водения от Леонардо Жардим тим. Фламенго събра 80 точки срещу 74 за Палмейрас и стана недостижим за съперника си заради предимството по брой победи - първия критерий при равен актив.

Това е втора поредна шампионска титла за гранда от Рио де Жанейро и пета в ерата на първенството с 20 отбора и система всеки срещу всеки, въведена през 2003 година. По този показател Фламенго вече е едноличен рекордьор в Бразилия.

По-рано през месеца Палмейрас пропусна възможността да спечели и Купата на Бразилия, след като във финала отстъпи на Васко да Гама с дузпи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages