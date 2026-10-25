Неймар отново показа лошата си страна

Сантос и Баия завършиха 1:1 в двубой от 32-рия кръг на бразилското първенство, който се игра на стадион „Вила Белмиро“ при изключително тежки атмосферни условия. Срещата беше белязана от директния червен картон на Неймар, получен след скандал с Родриго Нестор. Въпреки че останаха с човек по-малко още преди началото на второто полувреме, домакините успяха да стигнат до равенството с гол на Луан Перес в добавеното време.

Двубоят започна динамично, като още в първите секунди Филипе Коутиньо пропусна добра възможност да открие резултата. Малко по-късно халфът все пак изпрати топката в мрежата след центриране от корнер на Неймар, но попадението беше отменено, тъй като топката беше напуснала очертанията на терена във въздуха. В 17-ата минута звездата на Сантос също беше близо до гол, но ударът му срещна напречната греда след рикошет.

Постепенно силният дъжд превърна терена във „Вила Белмиро“ в истинско изпитание за футболистите. На места топката почти спираше в образувалите се локви, което затрудняваше комбинациите и принуди двата отбора да разчитат предимно на дълги подавания. В 39-ата минута гостите се възползваха от ситуация пред наказателното поле на Сантос. След центриране и неуспешно изчистване топката попадна у Лусиано Жуба, който с мощен удар с левия крак откри резултата.

Най-дискусионният момент в срещата настъпи непосредствено преди началото на второто полувреме. Неймар, който вече имаше жълт картон за спречкване с Родриго Нестор в 31-вата минута, отново влезе в словесен конфликт с футболиста на Баия. По време на разправията звездата на Сантос прикри устата си с ръка, докато отправяше реплики към съперника. Съдията Савио Перейра Сампайо беше повикан да прегледа ситуацията чрез ВАР и впоследствие показа директен червен картон на Неймар.

Решението беше взето съгласно правилото, известно в Бразилия като „Закона Винисиус Жуниор“, което предвижда санкции при определени обстоятелства, когато футболист прикрива устата си по време на словесна конфронтация, свързана със съмнения за дискриминационни обиди.

След изгонването Неймар реагира бурно, а неговите съотборници трябваше да го успокояват. Така Сантос беше принуден да изиграе цялото второ полувреме с десет души. Въпреки численото неравенство, тимът на Кука потърси изравняването. Габигол пропусна добра възможност след подаване на Рони, а в 77-ата минута домакините отново изпратиха топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. Баия изглеждаше близо до трите точки, но в четвъртата минута на добавеното време Бенхамин Ролхайзер центрира от корнер, а Луан Перес се извиси и с глава оформи крайното 1:1.

С равенството Сантос събра 46 точки и остана на 8-о място в класирането, докато Баия има 50 пункта и заема 7-а позиция.

Неймар ще пропусне предстоящото дерби с Палмейрас заради червения картон, а натрупаните жълти картони ще го извадят и от следващия двубой срещу РБ Брагантино.

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Снимки: Gettyimages