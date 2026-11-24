Неймар продължи с триковете и побесня: Трябва да ми счупят крака ли?

Звездата на Сантос Неймар за пореден път привлече вниманието към себе си със своето поведение при загубата с 0:2 от Гремио и изявленията си след мача. След като беше разкритикуван, че направи трика “дъга” в предишния двубой на тима, снощи той отново опита същия финт още в самото начало на срещата. След края на мача пък нападателят се оплака от главния съдия Рамон Абати, обвинявайки го, че не е показал нито един жълт картон на съперниковите играчи, които го фаулираха общо седем пъти.

“Съдията правеше каквото си иска! Той въобще не показваше жълти картони (показа два на играчите на Гремио - б.р.), а срещу мен бяха извършени, ако не се лъжа, десет фала само през първото полувреме. Това е неприемливо. Докога ще продължава това? Трябва да ми счупят крака ли? Тръгвам да дриблирам и съперник ме дърпа или ме удря, а дори не се свири нарушение. Само защото съм техничен и знам как да дриблирам не означава, че имам нечестно предимство. Трябва да наказват подобни действия и да свирят фалове всеки път. Мисля, че съдийството на Абати беше наистина много слабо и доста ни ощети”, заяви Неймар след двубоя.

Neymar tried a rainbow flick straight out of kick-off and failed....😅 https://t.co/BCZzXLvRQP — Kalshi FC (@KalshiFC) November 24, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages