"Аспирините" задавиха лидера Борусия (Д)

Байер (Леверкузен) нанесе първата загуба на Борусия (Дортмунд) от началото на сезона в Бундеслига, след като спечели с 2:1 гостуването си на „Сигнал Идуна Парк“ в последния мач от 11-ия кръг. Феликс Нмеча (8') даде аванс на домакините, но Патрик Шик (69') и Есекиел Фернандес (80') осъществиха пълен обрат в полза на „аспирините“.

Въпреки поражението отборът на Нико Ковач остава начело в класирането с 24 точки, но вече има само една повече от Байерн (Мюнхен) и Фрайбург. Байер (Леверкузен) заема петата позиция с 22 точки, колкото има и четвъртият РБ Лайпциг. Така първите пет отбора в германското първенство са събрани в рамките на едва две точки.

Пред 81 365 зрители домакините откриха резултата още в 8-ата минута, когато Феликс Нмеча се разписа след асистенция на Константинос Карецас. Гостите реагираха и създадоха няколко добри възможности за изравняване, но Грегор Кобел се намеси решително.



Малко преди почивката Нико Шлотербек прати топката в мрежата с глава, но попадението не бе зачетено заради засада на Серу Гираси.

След почивката двубоят продължи да бъде равностоен, но в 69-ата минута Патрик Шик възстанови равенството с глава след подаване на Алейш Гарсия. Попадението бе юбилейно за чешкия национал – негово стотно в Бундеслигата и десето от началото на настоящата кампания.

Единадесет минути по-късно резервата Муса Диаби асистира на Есекиел Фернандес, който също с глава преодоля Кобел и донесе победата на гостите.

По този начин възпитаниците на Карлес Мартинес записаха трети пореден успех в първенството, докато серията на Борусия от десет последователни мача без поражение в Бундеслигата приключи.

В следващия кръг тимът от Дортмунд ще гостува на Шалке 04 в Рурското дерби, а Байер ще приеме Борусия (Мьонхенгладбах).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages