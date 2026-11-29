ПАОК беше близо до паметен обрат, но AEK имаше последната дума в дербито на "двуглавите орли"

ПАОК допусна драматична загуба с 2:3 при гостуването си на АЕК в голямото дерби от 12-ия кръг на гръцкото първенство. Тимът от Солун заличи пасив от два гола, но допусна решаващо попадение в добавеното време. Кирил Десподов се появи в игра в 68-ата минута, а Мартин Георгиев бе сред резервите на домакините.

АЕК заема третото място с 26 точки, като изостава с три от Олимпиакос и със седем от лидера Панатинайкос, но има и мач по-малко. ПАОК остава четвърти с актив от 22 точки.

Гостите имаха малшанса да ударят две греди през първото полувреме чрез Симон Банза. Междувременно, в 24-тата минута Лука Йович откри резултата след отлично разиграване на домакините и асистенция на Ставрос Пилиос.

В 62-рата минута Абубакари Койта удвои преднината на АЕК. Шест минути по-късно Десподов замени Банза, а солунчани успяха да възстановят равенството в рамките на само три минути. Андрия Живкович намали изоставането в 74-тата, а в 77-ата Шериф Ндиайе се възползва от неразбирателство между защитника Аролд Мукуди и вратаря Томас Стракоша, за да направи 2:2.

Отборътот Солун потърси пълния обрат, но пропусна две отлични възможности за трети гол. Драмата настъпи във втората минута на добавеното време, когато появилият се като резерва анголски нападател Зини донесе победата на АЕК.

В другите срещи от кръга днес лидерът Панатинайкос разгроми с 4:0 като гост Атромитос и вече има 33 точки. Олимпиакос запази дистанцията от четири точки до върха, след като спечели с 2:0 визитата си на Арис в Солун. И двете попадения за шампионите бяха дело на португалеца Жота Силва. ОФИ (Крит) пък надви Левадиакос с 1:0 и се утвърди на шестата позиция.

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