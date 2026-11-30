Порто матира Спортинг и продължава да пише история

Порто направи поредната убедителна крачка към защитата на шампионската си титла, след като спечели с 2:0 голямото дерби със Спортинг (Лисабон) на „До Драгао“ в 12-ия кръг на португалското първенство. Габриел Вейга (13') и Саму Омородион (17') се разписаха за възпитаниците на Франческо Фариоли, които продължават да са безгрешни от началото на сезона в шампионата.

„Драконите“ оглавяват класирането с пълен актив от 36 точки и вече имат аванс от 12 пред третия Спортинг. С победата си Порто се превърна в първия отбор от 54 години насам, спечелил първите си 12 срещи в португалския елит.

Домакините започнаха вихрено и още в 6-ата минута можеха да открият резултата. Грешка на Ибрахима Ба позволи на Пепе и Габриел Вейга да създадат отлична възможност, но ударът на испанеца бе твърде слаб. В 13-ата минута Вейга се реваншира по великолепен начин. Халфът отне топката от Жени Катамо, преодоля няколко съперници и след комбинация със Саму и Виктор Фрохолд отбеляза шестия си шампионатен гол през кампанията.

Спортинг все още опитваше да се съвземе от първия удар, когато домакините удвоиха преднината си. Ян Беднарек спечели топката дълбоко в половината на столичани, а Алберто Коща центрира към Саму. Испанският нападател се пребори с Ибрахима Ба, обърна се и отправи мощен удар, при който топката се отклони в коляното на Кайке и влетя в мрежата.

След второто попадение Порто се прибра по-назад и предостави инициативата на съперника, но футболистите на Пауло Фонсека изпитваха сериозни затруднения при изграждането на атаките си. Едва в 37-ата минута „лъвовете“ създадоха първата си истински опасна възможност, когато Жени Катамо завърши бърза контраатака, но Диого Коща се отличи с великолепно спасяване.

Три минути по-късно Вилиам Гомеш бе близо до трето попадение за домакините, след като преодоля Гонсало Инасио и стреля в гредата. Почти веднага след това Габри Вейга отново постави на изпитание Кайке.

След почивката Порто заигра по-предпазливо, но при няколко контраатаки пропусна да реши всичко с трети гол. Такъв падна в добавеното време, но след намесата на ВАР съдията го отмени заради засада на Борха Сайнц.



Спортинг хвърли много усилия, но не успя да намери път към мрежата на Диого Коща. Тимът остана трети в класирането с 24 точки и мач повече от втория Бенфика, който има 28 точки.

With only 28% possession, Porto 🇵🇹 managed to outcreate Sporting CP 🇵🇹 in xG with 1.94 to 0.58, and outshoot them with 16 shots to 8! Porto 🇵🇹 are now 12-0-0 in opening 12 rounds of Liga Portugal! https://t.co/Az2Nvsd9sm — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 29, 2026

Порто пък вече може да се похвали с третия най-добър старт в историята на португалското първенство. Повече последователни победи от началото на сезона са постигали единствено Бенфика през 1972/73 (23) и самият Порто през 1939/40 (13).

„Драконите“ ще имат възможност да изравнят 87-годишния си клубен рекорд при гостуването на Санта Клара на 5 декември.

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Снимки: Imago