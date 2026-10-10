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Спортинг се вдигна след почивката и обърна Брага в мач с два вратарски автогола

  • 10 окт 2026 | 01:52
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Спортинг се вдигна след почивката и обърна Брага в мач с два вратарски автогола

Отборът на Спортинг (Лисабон) се върна на победния път в португалското първенство, след като се наложи с 3:1 при гостуването на Брага в среща от осмия кръг. "Лъвовете" изоставаха на почивката, но през втората част показаха характер и с три попадения в рамките на 16 минути сложиха край на серията си от две поредни равенства.

Благодарение на успеха столичани се изкачиха временно на второто място с актив от 18 точки. Те изостават на три от лидера Порто и имат два пункта преднина пред Бенфика, като двата им големи съперника тепърва ще изиграят срещите си от кръга. Брага от своя страна остана с 11 точки и има мач по-малко.

Иначе двубоят предложи необичайна развръзка, тъй като и двамата вратари пратиха топката в собствените си мрежи. Първо това стори стражът на гостите Руи Силва, чийто автогол в 41-вата минута даде предимство на домакините. Така Брага се оттегли на почивката с минимален аванс и постави съперника под сериозно напрежение.

След подновяването на играта обаче Спортинг намери начин да се измъкне от трудната ситуация. В 66-ата минута Нестори Иранкунда проби отляво и центрира към Луис Суарес, който се разписа с глава и върна интригата с пълна сила.

Само пет минути по-късно дойде и болезненият момент за вратаря на Брага Бернардо Фонтес. Родриго Саласар намери пространство по левия фланг и изпрати топката пред вратата, а стражът я отклони в собствената си мрежа. Така "лъвовете" осъществиха пълен обрат и вече държаха съдбата на срещата в своите ръце.

Саласар не се задоволи с участието си в това попадение и в 82-рата минута сам нанесе решителния удар. Уругваецът се разписа срещу бившия си отбор и оформи крайното 3:1, което окончателно съкруши надеждите на домакините да спасят нещо от двубоя.

Сега за Спортинг предстои ново сериозно изпитание, този път в Шампионската лига. На 13 октомври (вторник) от 19:45 часа българско време португалците ще гостуват на Ланс във втория кръг от основната фаза на турнира.

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