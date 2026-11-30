Монако нанесе първа домакинска загуба на Лион, ВАР с ключова намеса в края

Монако постигна първата си победа в Лига 1 от 18 септември насам, след като надделя с 3:1 като гост на Лион в последния двубой от 12-ия кръг. Срещата на „Групама Стейдиъм“ предложи изключително драматична развръзка, като в добавеното време попадение на домакините за 2:2 бе отменено след намесата на ВАР.

С успеха футболистите на Филипе Луис се изравниха по точки с Лион, като двата отбора вече имат по 20 и изостават само с една от третия в класирането Марсилия. За „хлапетата“ това бе първо домакинско поражение през настоящата кампания в Лига 1, след като в предходните си пет срещи пред собствена публика бяха записали четири победи и едно равенство.

Двубоят започна отлично за възпитаниците на Карлос Висенс, които наложиха териториален превес и поведоха в резултата още в 15-ата минута. След хубаво колективно разиграване Кейто Накамура получи топката около границата на наказателното поле, преодоля Ерик Дайър и с прецизен диагонален удар не остави шансове на Лукаш Храдецки. Това бе първият гол на японския национал с екипа на Лион.

Само осем минути по-късно обаче гостите възстановиха равенството при първата си сериозна възможност. Феликс Бахер не успя да изчисти добре топката в собственото си наказателно поле и Матис Аблин се възползва от грешката, за да преодолее Доминик Грайф. Попадението вдъхна увереност на монегаските, които постепенно изравниха играта.

В началото на второто полувреме Такуми Минамино, Фоларин Балогун, Джордан Тезе и Ламин Камара опитаха късмета си пред вратата на домакините, но без успех. В 71-вата минута Монако осъществи пълен обрат. Матис Аблин пресече подаване и постави началото на бърза атака, при която Такуми Минамино центрира към Вандерсон. Бразилецът финтира Рубен Клуйверт и прати топката в мрежата за 1:2.

Голямата драма настъпи в добавеното време. След удар на появилия се като резерва Ноа Нарти топката се озова в мрежата на гостите. Първоначално видеоасистентите провериха дали в хода на атаката кълбото не е напуснало очертанията на терена, но в крайна сметка попадението бе отменено по друга причина – топката се бе отклонила в ръката на Николас Таляфико, преди да влезе във вратата.

Докато домакините продължаваха да търсят изравнителен гол, Монако организира контраатака, завършена от Фоларин Балогун в десетата минута на добавеното време.

По този начин клубът от Княжеството прекъсна серията си от шест шампионатни двубоя без успех и за първи път в своята история записа три поредни победи при гостуванията си на Лион във френския елит.

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Снимки: Imago