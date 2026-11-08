Труден успех за Спортинг в дебюта на Пауло Фонсека

Спортинг (Лисабон) изпита сериозни затруднения в завършващата фаза при домакинството си на Морейрензе от 11-тия кръг на португалското първенство. Двубоят на „Жозе Алваладе“ беше официален дебют на Пауло Фонсека начело на „лъвовете“, които се наложиха с 1:0 и заемат трето място във временното класиране.

Новият наставник направи няколко интересни избора в стартовия състав, като заложи на Нестори Иранкунда, Луиш Гилерме и Луис Суарес в нападение. Още в 8-ата минута Максимилиано Араухо принуди вратаря Андре Ферейра да демонстрира отличен рефлекс. Шест минути по-късно Силас Андерсен пропусна невероятна възможност. След центриране на Иранкунда и подаване на Араухо халфът се озова непосредствено пред голлинията, но последвалата поредица от рикошети завърши без попадение.

Спортинг продължи да атакува, като Луис Суарес стреля неточно с глава, а Иван Фреснеда също не успя да преодолее Андре Ферейра. Гостите отговориха с опасен удар на Мануел Мендонка в 35-ата минута, спасен от Кайке.

В добавеното време на първата част Диниш Пинто изчисти топката от голлинията след изстрел на Иранкунда и предотврати почти сигурно попадение. В 48-ата минута Иранкунда изпрати топката в мрежата след контраатака, но попадението беше отменено заради засада на Силас Андерсен при изграждането на атаката.

Единственото попадение падна в 61-вата минута. Иса Думбия подаде към Луис Суарес, а колумбийският национал не сгреши и донесе победата на „лъвовете“.



Спортинг има 24 точки, а лидер е Порто с 30, следван от Бенфика с 25. Морейрензе е в средата на таблицата с 14 точки.

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Снимки: Imago