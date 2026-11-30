Севиля превзе "Аноета"

Севиля постигна впечатляваща победа с 4:2 при гостуването си на Реал Сосиедад в последния неделен двубой от 14-ия кръг на Ла Лига. Феликс Корея (2'), Рубен Варгас (37'), Юсуф Фофана (84') и Исаак Ромеро (90+6') се разписаха за тима от Андалусия, а точни за баските бяха Лука Сучич (49') и Дани Диас (90').

С успеха си възпитаниците на Луис Гарсия Пласа се изкачиха на петото място в класирането с 22 точки, измествайки Реал Сосиедад на шестата позиция със същия актив. Двата отбора изостават с 5 точки от четвъртия Бетис.

Гостите поведоха още във 2-рата минута, когато Алекс Ремиро се намеси неубедително при центриране на Хуан Иглесиас от десния фланг и Феликс Корея се възползва от ситуацията, за да прати топката в мрежата. Домакините наложиха натиск, но Одисеас Влаходимос се намеси решително при опасен удар на Лука Сучич. Такефуса Кубо също опита да преодолее гръцкия страж, но без успех.



Вместо да възстановят равенството, баските допуснаха второ попадение в 37-ата минута, когато Рубен Варгас се разписа с глава след поредното отлично центриране на Иглесиас.

На почивката Пелегрино Матарацо пусна в игра Микел Оярсабал и промяната бързо даде резултат. В 49-ата минута испанският национал отклони с глава центриране на Серхио Гомес, а Сучич намали изоставането на домакините с великолепен удар от воле.

В 64-тата минута Хуан Иглесиас прати топката в мрежата на Реал Сосиедад за трети път, но след намесата на ВАР главният съдия Карлос Мунис Муньос прегледа ситуацията на монитора и отмени попадението заради нарушение на Исаак Ромеро срещу Ремиро.

Домакините продължиха да търсят изравнителен гол, но Влаходимос направи няколко ключови спасявания. В 84-тата минута Юсуф Фофана увеличи преднината на Севиля с мощен диагонален удар, след като преодоля Серхио Гомес.

В последната минута на редовното време младият Дани Диас върна интригата след подаване на Оярсабал. Баските се хвърлиха в атака в търсене на равенството, но в шестата минута на добавеното време Исаак Ромеро завърши бърза контраатака на андалусийци и сложи точка на спора.

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Снимки: Imago