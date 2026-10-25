Чернев продължава да търка пейката на Ещрела Амадора

Атанас Чернев за пореден път беше в групата на Ещрела Амадора, но не се появи в игра. Българският защитник остана неизползвана резерва при домакинското поражение с 0:2 от Каса Пиа, след което тимът му се намира на 10-о място в класирането на Лига Португал.

Жоао Рего даде преднина на Каса Пиа в 31-вата минута, а второто попадение за гостите реализира Лоурънс Офори в добавеното време. Победата помогна на бившия отбор на Андриан Краев да се придвижи с една позиция нагоре до 16-ото място.

Шампионът Порто срещна сериозна съпротива от Жил Висенте, но все пак спечели визитата си на "Сидаде де Барселош" с 1:0. Попадението отбеляза Борха Сайнц в 64-тата минута, а малко преди края на срещата централният защитник на домакините Марвин Жилбер получи червен картон. Порто е убедителен лидер в класирането с пълен актив от 27 точки, а вторият Бенфика изостава на 8 точки от "драконите".

Алверка прекъсна серията си от три поредни победи с домакинско поражение от Ароука с 0:1. Стивън Басея беше изгонен още в 6-ата минута, а в 25-ата Таичи Фукай донесе трите точки на гостите.

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Снимки: Imago